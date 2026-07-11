Incendi, spari e bombe contro una famiglia: arrestato un 49enne dopo tre anni di intimidazioni

CASARANO (Lecce) – Una lunga scia di violenze e intimidazioni durata quasi tre anni, con dodici episodi accertati tra colpi d’arma da fuoco, ordigni esplosivi e incendi dolosi. I Carabinieri del NORM della Compagnia di Casarano hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un 49enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce.

L’uomo è gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni di un 42enne e dei suoi familiari, tra cui la compagna e due fratelli. All’origine dei gravi atti vi sarebbe un profondo risentimento legato a vicende di natura sentimentale e personale.

La complessa attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa insieme alle Stazioni di Casarano e Ugento, ha permesso di collegare una serie di eventi che inizialmente potevano apparire isolati, ma che rispondevano a un unico disegno persecutorio, attuato dall’indagato anche avvalendosi di complici per l’esecuzione materiale.

Le azioni criminali hanno ingenerato nelle vittime un perdurante stato d’ansia e un concreto timore per la propria incolumità.

La sequenza ha avuto inizio nella notte del 28 agosto 2023 con un colpo di fucile contro il cancello dell’abitazione del 42enne.

Nel febbraio 2024 la situazione è precipitata con il posizionamento di un primo ordigno artigianale all’ingresso della casa e la successiva esplosione di una bomba ad alto potenziale che ha distrutto l’auto dell’uomo.

Nei mesi seguenti sono state incendiate le vetture in uso alla compagna della vittima e al 42enne stesso. Nel novembre del 2024 il mirino si è allargato ai parenti, con un colpo di pistola esploso contro la vetrina di una pizzeria in fase di allestimento gestita dal fratello.

La pressione è proseguita nel 2025 con il lancio di una bottiglia incendiaria contro l’abitazione, il danneggiamento delle strutture esterne con liquidi infiammabili e il rogo del veicolo della madre della vittima.

Nell’ottobre dello stesso anno si è registrato l’episodio più grave: sette colpi di pistola contro la casa del 42enne e, tre giorni dopo, altri quattro proiettili contro l’abitazione del fratello.

L’ultimo atto risale all’alba dello scorso 28 marzo 2026, con la detonazione di un ulteriore ordigno nei pressi della residenza principale.

L’analisi unitaria di tutti i tasselli da parte dei Carabinieri ha fornito alla Procura della Repubblica di Lecce il quadro indiziario necessario per richiedere e ottenere la misura restrittiva.

Dopo le formalità di rito, il 49enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.