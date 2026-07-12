L’almanacco di oggi 12 luglio

Il Santo del giorno: S. Fortunato. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Cinca si futte la muddhrica si futte puru l’uessu. Significato: Colui che mangia la mollicasi deve mangiare pure la parte dura. Colui che è stato privilegiato nella divisione dei beni dei genitori deve contribuire maggiormente al loro.
– Sono nati in questo giorno
1884 Amedeo Modigliani
1930 Alberto Lionello
1973 Christian Vieri
– Proverbio
Quando la madre non è in casa, la figlia si affaccia alla finestra
-Accadde oggi
1906 Alfred Dreyfus, ufficiale dell’esercito francese condannato all’ergastolo per tradimento, viene riconosciuto innocente
– Scoperte
1861 Pierre Michaud realizza il primo velocipede