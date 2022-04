Covid, 4.137 nuovi positivi, 853 nel leccese (sempre al secondo posto per contagi). Restano solo in 5 nella terapia intensiva del DEA: 3 dimessi e due morti

PUGLIA – Con l’arrivo della primavera non si sono abbassati di molto i numeri degli attualmente positivi, sono sempre migliaia i nuovi contagiati pugliesi, ma la differenza è che in quasi tutti i casi il virus non costringe al ricovero ospedaliero. Finiscono in ospedale solo i soggetti con patologie pregresse. I ricoverati nel reparto di Anestesia e rianimazione del DEA di Lecce si sono dimezzati: erano 10 venerdì scorso, ma già da sabato sono diventati 5. In tre sono stati dimessi dal reparto covid dove finiscono i pazienti che rischiano la vita, mentre due anziani che presentavano già malattie gravi non ce l’hanno fatta.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA

Il report giornaliero regionale oggi segnala 4.137 nuovi positivi, emersi con 25.268 test effettuati nelle scorse ore. La Provincia di Lecce resta sempre al secondo posto per numero di contagiati in Puglia: oggi sono 853. I decessi di persone già gravemente malate sono sette, tra questi ci sono due salentini. Sono 107.841 gli attualmente positivi in Puglia, 657 i ricoverate in area non critica e 40 i pazienti in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.398

Provincia di Bat: 287

Provincia di Brindisi: 442

Provincia di Foggia: 511

Provincia di Lecce: 853

Provincia di Taranto: 597

Residenti fuori regione: 39

Provincia in definizione: 10