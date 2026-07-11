Donna muore durante primo ciclo di chemio: inchiesta archiviata. “Medici esenti da censure”

SPECCHIA/LECCE – Morì per una crisi respiratoria nel corso della prima seduta di chemioterapia ma nessun addebito può essere contestato a medici e infermieri, complessivamente in otto, finiti sotto inchiesta con le accuse di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. E l’inchiesta sulla morte di una 77enne, originaria di Specchia, nel reparto di Ematologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, finisce al macero. Un passo indietro: è il 30 settembre 2024 quando l’anziana si sottopone al primo ciclo di cure per un mieloma.

Alla donna viene somministrata una sacca per endovena preparatoria alla chemio. Dopo circa un’ora, iniziano le prime difficoltà respiratorie. Un medico – allertato dal personale infermieristico – sospende la somministrazione del farmaco ed effettua alla paziente una puntura di cortisone. L’allarme rientra, l’equipe medica si allontana e lascia la paziente insieme alla figlia. Poco dopo, però, le condizioni di salute si aggravano. Interviene il personale medico, vengono avviate le manovre di rianimazione che si riveleranno inutili.

La donna muore davanti agli occhi della figlia che, scossa per un lutto così improvviso, investe la procura con una denuncia depositata tramite il proprio legale, l’avvocato Dario Paiano. Scatta l’iscrizione di medici e infermieri nel registro degli indagati, come atto dovuto in vista degli accertamenti irripetibili. “La condotta dei medici che ebbero in cura la signora nella fase in cui manifestò una severa insufficienza cardio-respiratoria è esente da censure” si legge nella perizia redatta dal medico legale Roberto Vaglio e dal collega Silvio Colonna, specialista in anestesia e rianimazione, nominati dalla procura per valutare eventuali negligenze in seno ai camici bianchi e agli infermieri. Da subito, l’ autopsia aveva rilevato un quadro clinico compromesso della paziente e dalla documentazione clinica e dalla letteratura presa in esame non è stato possibile individuare una condotta alternativa che avrebbe potuto evitare la morte.

“L’evento avverso che si è verificato in corso di infusione è noto – si legge nella perizia – tuttavia imprevedibile ed inevitabile, qualora siano stati posti in essere, come nel caso in esame, tutte le prescrizioni finalizzate a ridurre il rischio di una complicanza di tale gravità clinica”. Nel caso in questione “la prescrizione della terapia, l’indicazione al trattamento e le modalità di somministrazione dell’associazione farmacologica risultano pienamente aderenti alle indicazioni riportate nella scheda tecnica dei farmaci e comunque conformi alle buone pratiche clinico-assistenziali derivanti da studi scientifici di livello internazionale”. In virtù degli esiti della consulenza medico-legale, la procura salentina aveva chiesto di archiviare il procedimento, istanza a cui la figlia dell’anziana si era opposta ritenendo “stringate e laconiche le attività d’indagine” e sollecitando ulteriori attività investigative”.

Sollecitazioni respinte dalla giudice Valeria Fedele dal momento che un approfondimento investigativo “non avrebbe permesso di arrivare a una diversa conclusione rispetto a quanto prospettato dal pm nella richiesta di archiviazione, dal momento che i consulenti (non contraddetti dai consulenti delle parti) escludono qualsivoglia censura dell’operato degli indagati in relazione al decesso”. Medici e infermieri erano difesi dagli avvocati Gianluca D’Oria, Viola Messa, Giuseppe Dello Russo, Francesco De Iaco, Michele Macrì, Giuseppe Minerva ed Egidio Albanese.