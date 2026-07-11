Atti osceni davanti alle scuole, assolto. Giudice: “Urinava di continuo perché diabetico”

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Scendeva dall’auto nelle vicinanze di alcune scuole di Presicce-Acquarica e si abbassava i pantaloni. Per i genitori di tanti ragazzini, si trattava di atti osceni; per un giudice, invece, dell’impellente necessità di svuotare la vescica per un’incontinenza urinaria causata dal diabete. Così per un 50enne, residente sempre a Presicce-Acquarica, il processo si è chiuso con un’assoluzione piena a fronte di una richiesta di condanna di 6 mesi. Più volte in caserma, nel febbraio del 2024 quandio si sarebbero verificati i fatti, arrivavano ripetute segnalazioni: “C’è un uomo che si abbassa i pantaloni, intervenite”. Tra i genitori di tanti studenti si era prevedibilmente diffusa la paura che in paese si potesse aggirare un pediofilo.

“Mio figlio mi ha raccontato – denunciava la madre di un ragazzo – che il conducente dell’auto apriva lo sportello facendosi vedere al suo passaggio con i pantaloni e la biancheria intima abbassati”. Stesso spartito segnalato giorni dopo nei pressi di un’altra via del paese da uan seconda madre. Che in caserma raccontò: “Dopo quell’episodio mio figlio ha paura a uscire di casa e di andare in giro da solo, di fatto quando deve uscire mi chiede di accompagnarlo con la macchina”.

I carabinieri si sono attivati immediatamente. Hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisito le dichiarazioni di alcuni testimoni e inoltrato un’informativa in procura denunciando l’uomo per atti osceni in luogo pubblico. E con quest’accusa era finito sotto processo: rischiava, codice in mano, una condanna fino a 4 anni e mezzo di reclusione. L’uomo, però, a fine istruttoria, è stato assolto con formula piena: perché il fatto non sussiste.

Oltre alla scarsa qualità delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sulla decisione del giudice Andrrea Giannone ha pesato la documentazione medica prodotta che attestava un’incontinenza urinaria che il diabete provocava al 50enne. “A volte succedeva – ha raccontato la consorte in aula – che tornasse a casa tutto bagnato e quindi avevo capito che non aveva trovato un bagno a disposizione” aggiungendo “che in quel periodo era successo più di una volta”. Lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha confermato le dichiarazioni della moglie: “In quel periodo accadeva di sovente, colto da un picco glicemico, di dover urinare per strada”. Una versione – al netto delle oggettive difficoltà per la scarsa qualità delle immagini delle telecamere – ritenuta credibile e meritevole di essere accolta. Per maggiori dettagli sul perché dell’assoluzione sarà comunque necessario attendere i prossimi 90 giorni. L’imputato era difeso dall’avvocata Maria Gtreco.