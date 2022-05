Celebrazione del 78° Anniversario della Costituzione del Comando Speciale delle Regie Accademie Militari in Lecce, presso la Caserma Raffaele Pico

LECCE – Questa mattina, sabato 7 maggio, nella Caserma Raffaele Pico di Lecce, alla presenza delle Autorità civili e militari, si è tenuta un’importante cerimonia in occasione del “78° Anniversario della Costituzione del Comando Speciale delle Regie Accademie Militari in Lecce”, operativo nel Capoluogo Salentino dal 5 aprile 1944 sino alla fine del 1947, quando l’Istituto fu trasferito nella sede attuale di Modena. Per l’occasione è stata deposta all’interno della struttura una Stele Commemorativa, inaugurata dal Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e dal Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, che chi scrive si onora di aver avuto come Collega di Corso in quel di Modena. L’evento riveste un interesse di notevole importanza per la cittadina salentina, poiché riconosce la valenza della stessa nell’ambito delle questioni di carattere militare. Lecce, infatti, da sempre è stata custode di una grande tradizione in materia. Il profondo significato della Cerimonia, non solo per chi ha frequentato l’Accademia, ma anche per la Cittadinanza locale, rivela un continuum storico fra i centri che nel corso dei secoli hanno ospitato il prestigioso Istituto, in un’immaginaria linea di congiunzione fra Torino, Modena, Lucca, Lecce ed, infine, nuovamente Modena.

In realtà fino ai primi anni ’40 esistevano due Istituti deputati alla formazione dei giovani ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Esercito Italiano. Il primo era la Reale Accademia del Genio e dell’Artiglieria di Torino, nata nel 1677 come Reale Accademia, il cui primo corso prese il via l’1 gennaio 1678. Il secondo, sorto a Modena dopo l’Unità d’Italia come Scuola di Fanteria e Cavalleria, successivamente elevata al rango di Accademia in luogo di Scuola, nel 1923.

Link Sponsorizzato

Fino al 1943, pertanto, sono presenti due Accademie dell’Esercito Italiano: la prima in Torino, deputata alla formazione degli ufficiali del Genio e dell’Artiglieria, le cosiddette “Armi Dotte”, la seconda in Modena che provvede alla formazione dei quadri delle Armi di Fanteria e Cavalleria. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il Governo si trasferisce a Brindisi ed i vari ministeri sono ripartiti fra questa città e la vicina Lecce. È proprio quest’ultima città, probabilmente a causa delle sue grandi tradizioni militari relativamente all’Esercito, che nel 1944 i due Istituti si trovano riuniti per la prima volta in una sola Accademia, la cui sede è presso la Caserma Tenente Raffaele Pico, dove resterà per tre anni prima di far ritorno nella città emiliana con i corsi unificati per tutti gli ufficiali. Il primo dei corsi istituiti includeva gli allievi dell’86° Corso dell’Accademia di Fanteria e Cavalleria di Modena ed il 125° Corso dell’Accademia di Artiglieria e Genio di Torino. Le Bandiere dei due Istituti vennero temporaneamente sostituite da quella del 26° Reggimento Fanteria. La scelta della città di Lecce fu dettata da ben precise esigenze di carattere organizzativo e logistico, poiché la città pugliese, a differenza delle sedi storiche di Modena e Torino, ma anche di Lucca che per breve tempo nel 1943 aveva ospitato l’Istituto torinese, tutte ancora sotto il controllo tedesco, si collocava nell’area ove era possibile rimanere sotto la piena Sovranità Nazionale, avendo in loco anche il Ministero della Guerra, ma anche per il fatto di poter disporre di una struttura adeguata all’addestramento ed all’alloggio degli Allievi. I nuovi corsi accademici ebbero inizio nel 1944 ed il primo campo d’arma venne svolto a Castro. Nel 1947 l’Accademia, con i corsi unificati per tutte le armi dell’Esercito, come già asserito, rientra nella sede storica del Palazzo Ducale della città emiliana.

Ma veniamo alla Cerimonia odierna che ha avuto inizio con la scopertura della stele, celata da un drappo color cremisi con il blasone dell’Accademia, da parte del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e del Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, mentre la banda militare suonava la canzone dell’Istituto: Una Acies, ossia Una Sola Schiera, subito intonata a voce da tanti ex allievi di vari corsi, anche con qualche lacrimuccia di commozione: “Siamo figli di un’unica schiera, una schiera di mille soldati …”. Successivamente c’è stata la benedizione della stele, operata dal Arcivescovo Metropolita di Lecce, Monsignor Michele Seccia. Quindi ha preso la parola il Generale Giuseppenicola Tota che con precisione, chiarezza ed accuratezza nei dettagli ha spiegato ai presenti le vicissitudini che, dopo il fatidico 8 settembre, portarono alla Costituzione del Comando Speciale delle Regie Accademie Militari in Lecce, nonché i drammatici momenti vissuti dagli allievi dei due precedenti Istituti. Quindi il Generale ha puntualizzato l’importanza che ha rappresentato per la città salentina l’aver ospitato, anche se per breve tempo, il prestigioso Istituto. Infine ha parlato dell’importante funzione svolta dalle Forze Armate Italiane e del loro impegno per portare la Pace in luoghi di conflitto. La Cerimonia ha avuto termine con l’Inno Nazionale suonato dalla banda e cantato dai presenti.

Link Sponsorizzato

Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota è nato a Corato, in Provincia di Bari, ed ha frequentato il 161° Corso Esempio dell’Accademia Militare dell’Esercito in Modena e successivamente la Scuola di Applicazione in Torino, da cui è uscito col grado di Tenente dei Bersaglieri. Ha conseguito la Laurea in Scienze Strategiche ed il Master in Pubblica Informazione e, fra gli innumerevoli incarichi di prestigio, ricordiamo: nel periodo 1998/99 è stato Comandante del 3° Battaglione dell’8° Reggimento Bersaglieri con il quale ha partecipato all’Operazione Joint Guarantor in Macedonia – Kosovo comandando il Contingente Italiano in ambito Extraction Force della NATO con il gruppo tattico Garibaldi. Dal giugno al novembre 2006, con il reggimento è stato impegnato nell’Operazione Antica Babilonia 10, che ha chiuso l’impegno italiano in Iraq, al cui termine della missione la Bandiera di Guerra del Reggimento è stata decorata dell’Ordine Militare d’Italia, inoltre ha comandato la Brigata Garibaldi a Caserta, con la quale nel 2010 è stato inviato in Libano, in qualità di Comandante del Sector West/Joint Task Force Lebanon nell’ambito dell’Operazione Leonte 8. Dal 2012 al 2014 è stato Comandante dell’Accademia Militare dell’Esercito in Modena, mentre al momento, come già precedentemente detto, ha il Comando delle Forze Operative Sud in Napoli, incarico che ha assunto nel 2020. Svariate sono le decorazioni ed i riconoscimenti ricevuti in ambito sia nazionale, sia estero.

1 of 13

Cosimo Enrico Marseglia nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Ha collaborato con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016) per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Inoltre ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio