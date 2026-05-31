Un titolatissimo del Lecce nel mirino di una competitor

Il Lecce è in piena fase di transizione dopo l’addio dell’ormai ex Responsabile dell’Area Tecnica, Pantaleo Corvino. E mentre la società di via Colonnello Costadura pensa a come cambiare pelle in vista del quinto anno consecutivo nella massima serie, le competitors dei giallorossi posano lo sguardo sui pezzi pregiati della squadra presieduta da Saverio Sticchi Damiani. In particolare su Lameck Banda. L’ala offensiva dello Zambia è entrata nel mirino della Fiorentina.

Il nuovo Ds della Viola Fabio Paratici ha segnato sul taccuino il nome del giallorosso per rinforzare l’organico appena affidato a mister Fabio Grosso. All’esterno scadrà il contratto tra un anno, ma nel giro di pochi giorni potrebbe diventare un uomo mercato. Nei radar della Fiorentina ci sono anche Rafik Belghali del Verona, Armand Laurienté del Sassuolo e gli svincolati Philippe Kostic e Stephan El Shaarawy.

Ma tra i papabili Banda è un profilo che piace molto a Firenze. Del resto l’africano si è reso protagonista di un’ottima stagione, la migliore in assoluto da quando veste la maglia del Lecce. Quest’anno l’esterno ha collezionato 5 gol (alcuni dei quali molto pesanti ai fini del risultato) e 4 assist. Ma numeri a parte Lameck Banda garantisce scompiglio nelle difese avversarie tra sgasate improvvise e cambi di passo, che potrebbero fare le fortune di tanti centravanti in serie A. Sull’asse Lecce-Firenze si concretizzo 2 anni fa l’affare Pongracic per un totale di 15 milioni di euro nelle casse del Lecce. L’eventuale cessione di Banda consentirebbe al sodalizio giallorosso di mettere a verbale l’ennesima plusvalenza.

Danari freschi da reinvestire sul mercato che contribuirebbero alla costruzione del Lecce 26/27, ma al momento il mercato del Lecce è totalmente bloccato. In attesa del fatidico incontro tra la società e Pantaleo Corvino che, salvo sorprese, sancirà il divorzio dopo anni di grandi successi, i giallorossi stanno vivendo una fase di impasse che i tifosi si augurano abbiano i giorni contati. Anche sul fronte allenatore la situazione resta nebulosa. Anche se dopo la salvezza è scattato il rinnovo automatico di Eusebio Di Francesco, la posizione del tecnico pescarese continua a traballare. Con l’addio di Corvino, si attende con trepidazione la nascita di un altro progetto tecnico che possa dare continuità a quanto di buono è stato fatto dal Lecce negli ultimi anni.