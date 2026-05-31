Alla scoperta del Salento: Santa Maria di Leuca, la “fine della terra”

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Nel punto più estremo del Salento, dove la penisola si assottiglia fino a dissolversi tra Mar Adriatico e Mar Ionio, Santa Maria di Leuca rappresenta da secoli un luogo di frontiera. Definita fin dall’antichità Finibus Terrae, la “fine della terra”, è uno spazio simbolico in cui si sovrappongono stratificazioni storiche, religiose e culturali che attraversano oltre duemila anni di storia mediterranea.

Leuca nasce come luogo di confine e di transito già in età classica, quando il promontorio di Punta Meliso, per la sua posizione strategica, era un punto di riferimento per la navigazione tra Occidente e Oriente: le rotte che collegavano la penisola italica alla Grecia e al Levante passavano necessariamente da questo tratto di costa.

La tradizione archeologica e storica ricorda la presenza, in epoca precristiana, di un luogo di culto dedicato alla dea Minerva, coerente con la consuetudine greco-romana di sacralizzare i promontori costieri. Anche se le evidenze materiali sono frammentarie, questa memoria ha contribuito a definire Leuca come spazio sacro già prima dell’età cristiana.

Con l’affermazione del cristianesimo, il promontorio viene reinterpretato alla luce di una nuova geografia sacra, infatti secondo la tradizione, San Pietro sarebbe approdato a Leuca durante il suo viaggio verso Roma, trasformando simbolicamente il precedente culto pagano in uno cristiano. Da questa narrazione deriva la dedicazione del primo santuario al Salvatore e successivamente alla Vergine Maria. Pur non essendo supportata da prove archeologiche definitive, la tradizione petrina ha avuto un ruolo decisivo nella costruzione dell’identità religiosa del luogo, rendendolo uno dei principali poli devozionali del Mezzogiorno.

Le fonti indicano che un primo nucleo di culto cristiano fosse presente già nei primi secoli dell’era cristiana, ma la storia del santuario è segnata da una lunga sequenza di distruzioni e ricostruzioni, tra Medioevo ed età moderna, l’intero litorale adriatico poi, fu esposto alle incursioni saracene e ottomane e la posizione strategica di Leuca, da punto di riferimento per la navigazione, la rese al tempo stesso luogo di passaggio e territorio vulnerabile. Il santuario nel tempo venne più volte danneggiato e questo fa riflettere sulla fragilità delle comunità costiere del Mediterraneo in epoca medievale, ma anche sulla loro capacità di rinascere dalle ceneri.

L’attuale configurazione del Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae risale alla grande ricostruzione del XVIII secolo, avviata tra il 1720 e il 1755 sotto la guida ecclesiastica del tempo con un intervento anche funzionale perché il complesso venne concepito come una struttura di accoglienza per i pellegrini e, al tempo stesso, come edificio fortificato, capace di resistere a possibili attacchi via mare.

Alla base della devozione locale si colloca anche una tradizione popolare che racconta di un evento miracoloso avvenuto in epoca tardo-antica: una tempesta avrebbe colpito alcune imbarcazioni nei pressi del capo e la popolazione, invocando la Vergine, sarebbe stata salvata.

Da questo racconto nasce il forte culto della Madonna di Leuca, ancora oggi centrale nella vita religiosa del territorio e celebrato con ricorrenze che coinvolgono l’intero Salento. Più che il dato storico puntuale, ciò che emerge è il valore simbolico del mare: forza vitale, ma anche elemento di rischio e di trascendenza.

Nel corso del Medioevo e dell’Età moderna, il santuario assume un ruolo fondamentale nelle reti di pellegrinaggio verso la Terra Santa con le navi dirette in Oriente che costeggiavano il capo di Leuca, ultimo lembo d’Italia prima dell’apertura del Mediterraneo orientale.

Oggi il complesso di Santa Maria di Leuca conserva in modo evidente questa stratificazione storica, elementi di memoria archeologica, la ricostruzione settecentesca, la tradizione devozionale e la dimensione paesaggistica convivono in un unico sistema culturale.

Elevato a Basilica Minore nel 1990, il santuario continua a rappresentare un punto di riferimento religioso e culturale, ma anche un luogo identitario che si fonde con una storia che deve essere letta come una stratificazione continua di significati che partono dal culto di Minerva, attraversa la la tradizione cristiana legata a San Pietro, le distruzioni medievali, la ricostruzione barocca e arriva alla devozione popolare mariana.

Tutto converge in un unico spazio geografico che, da oltre duemila anni, viene percepito come la fine della terra, ma proprio in questa condizione estrema, Leuca si definisce come punto in cui la storia non termina, ma si apre.