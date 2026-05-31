Tenuta Santicuti mette il Salento nel piatto, senza trasformarlo in cliché

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Tenuta Santicuti costruisce la propria identità attorno alla cucina salentina più autentica, valorizzandola attraverso tecnica, equilibrio e attenzione alla materia prima. Il ristorante della tenuta propone una visione contemporanea del territorio che regala nuova linfa ai sapori tradizionali mantenendone intatto il carattere con un menù costruito intorno a ricette che appartengono davvero alla cultura gastronomica locale.

Li muersi, i pezzetti di cavallo, il ragù di coniglio, il capocollo cotto a bassa temperatura e le verdure di stagione raccontano una cucina nata dalla terra, dai tempi lunghi e da ingredienti semplici, trattati sempre con precisione e misura.

La differenza sta proprio in questa visione imprenditoriale che rifugge la nostalgia ostentata e la tradizione rivisitata usata come formula, in favore di piatti mantengono carattere e intensità, ma trovano equilibrio attraverso tecniche contemporanee e una ricerca che non invade mai il sapore originale.

Anche l’ambiente segue la stessa linea. La tenuta conserva il fascino autentico delle architetture rurali salentine, ma evita ogni costruzione scenografica. Gli spazi sono eleganti senza diventare freddi, curati senza perdere naturalezza. Tutto contribuisce a creare un’esperienza discreta, in cui il territorio si percepisce senza essere continuamente dichiarato.

A pochi minuti dalla Riserva Naturale Le Cesine, Tenuta Santicuti propone un modo diverso di vivere la cucina del Sud: meno cartolina, più identità. Un posto dove il Salento non viene raccontato attraverso formule già sentite, ma attraverso sapori netti, materie prime ben trattate e un’idea di ospitalità che lascia spazio all’essenziale.