Covid, discesa inarrestabile: virus sempre meno minaccioso. 518 nuovi positivi in Puglia, 102 nel leccese

PUGLIA – Anche il bollettino epidemiologico di oggi, 30 maggio 2022, conferma la discesa inarrestabile dei numeri. Il virus sembra domato, anche ora che non ci sono più le mascherine obbligatorie nella maggior parte dei posti pubblici. L’estate fila liscia e chi si ammala, se non presenta gravi patologie pregresse, supera la malattia con sintomi molto lievi. Più preoccupante, invece, il quadro clinico dei fragili anche per quanto riguarda la sindrome post-covid. Con 6.046 (ieri 10.035) test eseguiti e 518 (ieri 956) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’8,57% rispetto al 9,95% di ieri.

Come ieri si registra 1 decesso rispetto ai 6 di sabato, ai 14 di venerdì, ai 4 di giovedì, agli 11 di mercoledì, ai 14 di martedì, a 0 di lunedì.

Su 518 positivi (ieri 956), 102 (ieri 236) si registrano in provincia di Lecce (sempre al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 314 a 319 (+5), mentre gli attualmente positivi salgono da 27.008 a 27.070 (+62).

Dei 319 ricoverati, 306 (ieri 302, +4) sono in area non critica, mentre 13 (ieri 12, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 179

Provincia di Bat: 33

Provincia di Brindisi: 39

Provincia di Foggia: 88

Provincia di Lecce: 102

Provincia di Taranto: 67

Residenti fuori regione: 8

Provincia in definizione: 2