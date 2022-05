Covid, le reinfezioni aumentano, ma la situazione resta sotto controllo: 1.101 casi in Puglia, 243 nel leccese. Numeri ancora in calo

PUGLIA – Salgono le reinfezioni da COVID-19 in Italia: per circa il 90% dei casi i sintomi sono lievi o inesistenti, i fragili restano sempre a rischio. Nel report dell’Istituto Superiore di Sanità spicca l’aumento del 6,5% di persone che contraggono il covid più volte, anche a di stanza di 20 giorni dalla prima infezione. Nel Salento la percentuale di reinfezioni non si discosta dalla media italiana. Questa è una caratteristica della mutazione omicron, molto più contagiosa delle altre. Comunque gli indicatori restano sotto controllo anche oggi: la stagione turistica procederà senza restrizioni. Il bollettino epidemiologico di oggi Con 10.145 (ieri 13.306) test eseguiti e 1.101 (ieri 1.609) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 10,85% rispetto al 12,09% di ieri.

Si registrano 6 decessi rispetto ai 14 di ieri, ai 4 di giovedì, agli 11 di mercoledì, ai 14 di martedì, a 0 di lunedì e domenica, ai 3 di sabato.

Su 1.101 positivi (ieri 1.609), 243 (ieri 341) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 335 a 319 (-16), mentre gli attualmente positivi scendono da 27.831 a 27.384 (-447).

Dei 319 ricoverati, 308 (ieri 323, -15) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 12, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 334

Provincia di Bat: 62

Provincia di Brindisi: 118

Provincia di Foggia: 166

Provincia di Lecce: 243

Provincia di Taranto: 164

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 5