Covid, lo studio sui danni agli organi che può provocare questa nuova malattia. 1.561 nuovi positivi in Puglia, 336 nel leccese

PUGLIA – Ci siamo concentrati in questi mesi moltissimo sui rarissimi effetti collaterali del vaccino, ma in questi mesi continuano ad emergere i problemi che il covid può provocare agli organi. Un recente studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, ha rivelato che chi è stato ricoverato per il coronavirus, può riportare complicazioni a polmoni e reni. È stato scoperto anche che una persona su otto presenta infiammazioni cardiache. Questi sono i danni provocati dal long covid: la gravità delle complicazioni, secondo lo studio, è strettamente collegata alla gravità dell’infezione da Covid stessa. Il professor Colin Berry, dell’Università di Glasgow, ha spiegato che la vaccinazione di massa serve anche a scongiurare questi problemi. Intanto anche il bollettino epidemiologico di oggi registra delle buone notizie. Con 13.415 (ieri 17.522) test eseguiti e 1.561 (ieri 2.407) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’11,64% rispetto al 13,74% di ieri.

Si registrano 11 decessi rispetto ai 14 di ieri, a 0 di lunedì e domenica, ai 3 di sabato, ai 6 di venerdì, ai 13 di giovedì, ai 9 di mercoledì.

Su 1.561 positivi (ieri 2.407), 336 (ieri 482) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 373 a 349 (-24), mentre gli attualmente positivi scendono da 42.168 a 41.620 (-548).

Dei 349 ricoverati, 332 (ieri 356, -24) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 534

Provincia di Bat: 79

Provincia di Brindisi: 114

Provincia di Foggia: 204

Provincia di Lecce: 336

Provincia di Taranto: 263

Residenti fuori regione: 24

Provincia in definizione: 7