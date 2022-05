Elezioni a Scorrano, Mario Pendinelli è ufficialmente candidato sindaco a Scorrano: “Serve esperienza dopo un duro commissariamento per infiltrazioni mafiose”

SCORRANO – Mario Pendinelli ha sciolto la riserva: è il terzo candidato sindaco ufficiale: la sua è una candidatura dal basso. In tanti hanno insistito per avere l’ex consigliere regionale impegnato in prima persona. Dopo qualche titubanza, l’ex sindaco con una lunga esperienza politica e amministrativa ha accettato la sfida. Vincenzo Blandolino (da non confondere con Mario che sta con Pendinelli) e Fernando Presicce (ex vicesindaco nel 2007 -2012 con Pendinelli) sono gli altri candidati in campo. La coalizione che si è cementata sul nome di Pendinelli aveva l’esigenza di trovare un nome capace di trasmettere fiducia ai cittadini, senza fare un salto nel buio, un amministratore già rodato, che possa cancellare l’onta di uno scioglimento per infiltrazioni mafiose e che si sforzi di risollevare Scorrano con i fondi del PNRR per tornare a parlare della città come attrattore turistico per luminarie, riti religiosi ed enogastromomia. “La disponibilità di tante amiche e tanti amici ha consentito di realizzare un’ampia coalizione per il rinnovo del Consiglio Comunale in un momento in cui il paese ha bisogno, al tempo stesso, di esperienza e di energie nuove – spiega il candidato sindaco Mario Pendinelli – Le ultime settimane hanno visto il tentativo condotto insieme ad Antonella Rizzo di trovare una soluzione quasi unitaria che non poteva prescindere da una candidatura a Sindaco completamente nuova. Accertata l’impossibilità di raggiungere questo obiettivo abbiamo fortemente voluto l’impegno diretto di Antonella per uno sforzo comune nella direzione dell’interesse della Comunità scorranese”.

