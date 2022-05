“Negata la mensa agli studenti”, vertenza congiunta Unisalento

LECCE – Gli studenti, dopo la chiusura della mensa di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, aprono la vertenza. Domani 1 giugno saranno sotto gli uffici di Adisu Lecce, in via Adriatica 8, per un presidio insieme a tutti gli studenti, residenti Adisu e borsisti Adisu lecce.

Ecco il comunicato degli studenti UDU: “A fronte della straordinarietà dell’evento, in cui ci è stato negato il diritto di usufruire del servizio mensa presso la sede in via Adriatica in seguito a rilevamenti di uno stato completo di inagibilità della struttura ed in assenza di un avviso formale da parte dell’ente regionale e di un pronto intervento alternativo all’interruzione del servizio, intendiamo cogliere l’occasione per far luce su una serie di problematiche riguardanti la fruibilità della borsa di studio, sullo stato delle strutture e sul regolamento.

Abbassamento degli standard qualitativi del cibo durante il periodo pandemico durante il quale l’ente regionale ha fatto fronte con l’introduzione di appositi “lunch box” contenenti prodotti alimentari freddi (salumi e formaggi) riproposti in modo continuativo e sostituito soltanto in seguito alle lamentele della comunità studentesca. Per altro si trattava di pasti difficilmente corrispondenti al valore di 7 euro previsto dal bando. L’orario ridotto ha costituito un ulteriore disagio per chi durante la pandemia ha dovuto affrontare l’anno accademico nella città di Lecce.

Ad oggi è stato constatato che non sono eventi isolati e solamente riconducibili al periodo pandemico, ma anzi, sussistono nel tempo e sono inseriti in un meccanismo di funzionamento quasi “normalizzato” dei servizi che vengono erogati. Numerosi sono stati gli interventi da parte della comunità studentesca per far fronte alla qualità e quantità dei prodotti, orari e regolamenti.

I problemi strutturali rilevati presso la mensa della residenza universitaria Angelo Rizzo non sono

una casualità. I controlli effettuati sono derivati da un intervento esterno da parte del comune sollecitato dai vigili del fuoco, i quali si sono mobilitati nella residenza universitaria Ennio De Giorgi soltanto in seguito alla denuncia da parte dei residenti della struttura. Nello studentato in questione vi erano gravi problemi strutturali portando al crollo del solaio di una delle due palazzine con conseguente inagibilità delle scale, che sono anche di emergenza. Lo stato precario del solaio era un argomento già molto noto ai dirigenti Adisu ed al personale Meit che all’intervento dei vigili del fuoco (ricordiamo, chiamati dal corpo studentesco dopo il crollo) hanno dichiarato il falso, riferendo che la chiusura delle scale fosse avvenuta da “soli tre giorni”. In realtà lo stato emergenziale si protrae dal mese di Novembre scorso.

In seguito a tali controlli, l’Adisu Lecce si è abilitata al controllo di tutti gli immobili in suo possesso. Infatti, nella residenza Ennio De Giorgi è stata dichiarata inagibile la cucina con imminente uscita di emergenza creando ulteriore disagio ai residenti.

A distanza di poco tempo si sono susseguiti (e si susseguiranno) rilevamenti di problematiche che non hanno mai trovato una pronta soluzione da parte dell’ente regionale (vedasi il caso cucina all’Ennio De Giorgi ancora inagibile).

Riteniamo inoltre intollerabile che a distanza di 5 giorni dalla chiusura della suddetta mensa ancora non si sia trovata una soluzione per la problematica. L’unica mensa ad oggi accessibile nel territorio leccese è la mensa sita in via Lombardia, che già presenta una capienza esigua per poter garantire l’approvvigionamento dei pasti per gli studenti che normalmente usufruiscono della stessa peggiorando così la situazione, dal momento che sarà l’unica mensa in funzione a dover erogare i pasti per tutte e tre le residenze. La soluzione ad oggi proposta, ovvero l’adozione del pasto termosigillato in forma veicolata che da via Lombardia arriverà alle due residenze colpite dal disagio, non è ancora partita e non vi è stata data alcuna comunicazione rispetto alla data di inizio del servizio. Inoltre, la proposta di adottare un menù unico senza la possibilità di scelta crea disagi agli studenti che, per via di intolleranze e allergie, non possono mangiare determinati cibi, ma lede anche la dignità dello studente stesso che ha tutto il diritto di poter effettuare una scelta che più aggrada i gusti personali.

A seguito di un momento di confronto che ha coinvolto gli studenti borsisti e residenti negli studentati colpiti dal disagio abbiamo deciso, congiuntamente, di proporre all’attenzione di Adisu, dell’Assessorato al Diritto allo Studio, all’Università ed alle Amministrazioni Pubbliche coinvolte un reale cambiamento attraverso le seguenti rivendicazioni al fine di garantire un processo decisionale che sia democratico, che coinvolga studenti e studentesse beneficiari dei servizi erogati dall’ente. Siamo stanchi di sottostare alla violenza sistematica che esclude, che taglia fuori chi in prima linea vive gli spazi, i servizi e gli ambienti universitari.

Pertanto, gli studenti e le studentesse borsisti Adisu della sede di Lecce richiedono:

– Che il servizio veicolato parta fin da subito e sia disponibile in loco sia nella residenza Angelo Rizzo che nella residenza Ennio de Giorgi, che rispetti gli standard di qualità e la possibilità di scegliere fra le diverse alternative;

– che la soluzione preposta dia la possibilità di scegliere fra le varie alternative previste all’interno del menù e non offra una sola alternativa, il pasto unico non sarà una condizione accettata dagli studenti

– che si adotti una soluzione per garantire la fruizione del pasto anche agli studenti non assegnatari di posto alloggio, costretti a subire i disagi derivanti dalla mancanza del servizio ristorazione adiacente ai luoghi di studio ed universitari;

– di avere fin da subito informazioni chiare e precise sul perdurare dello stato di chiusura della mensa, sulle tempistiche e sulle entità degli interventi da apportare, ricevendo un’effettiva comunicazione dell’apertura e periodici aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori.

– di avere presa visione delle relazioni effettuate sugli immobili che ospitano gli studenti ed i servizi di ristorazione Adisu;

– la modifica del Regolamento del Servizio Abitativo e del “Bando Benefici e Servizi Adisu”, concordata assieme agli studenti prendendo in considerazione le loro istanze e le loro proposte;

– di adottare una soluzione strutturale e non solo di natura temporanea per poter garantire il servizio ristorazione agli studenti privati del servizio mensa, attraverso l’apertura di nuovi spazi adibiti alla ristorazione

– che si tutelino i lavoratori e le lavoratrici del servizio ristorazione, garantendo orari e condizioni di lavoro dignitose, garantendo e tutelando i posti di lavoro”.