Quando, nel 1743, tremò la città di Lecce

Nella Basilica di Santa Croce, in Lecce, la quinta cappella della navata destra è dedicata a Sant’Oronzo.

Vi compare la tela votiva del Santo che protesse la città dal terremoto del 20 febbraio 1743, come rivelano i versi in vernacolo, in calce al dipinto, tra i più antichi documenti della letteratura dialettale cittadina.

1743

Foi S. Ronzu ci ni leberau

de lu gra Terramotu ci faciu

a binti de frebaru. Tremulau

la cetate nu piezzu, e no cadiu.

Iddu, Iddu de celu la guardau,

e nuddu de la gente nde patiu.

E’ rande Santu! Ma de li Santuni

face razie, e meraculi a migliuni.

Vale la pena rievocare la narrazione di ciò che accadde quel 20 febbraio 1743, tramandataci da Francesco Antonio Piccinni che ne fu testimone:

” …Verso le ore 23 e mezza mutò l’aere colore e di color piombo che già era, divenne color di fuoco che sembrava una fiamma tutta. Era questo giorno di mercoledì precedente al giovedì grasso.

Ecco nell’istessa ora che erano le ventitre e mezza venne una fierissima scossa di terremoto così terribile che durò circa due minuti; sembrava che tutti gli edifizi della città rovinassero dai fondamenti e noi tutti già credevamo seppelliti sotto le pietre.

E mentre in tal tempo io mi trovavo in piazza viddi ed osservai la colonna colla statua di S. Oronzo muoversi portando un pendolo uscito dal suo vero centro un palmo ed oncie dieci circa come potei io architettonicamente giudicare.

Cessata la prima scossa della quale ne rimasimo illesi, dopo alcuni minuti replicò la seconda ed indi la terza ma sempre con la stessa veemenza e gagliardia tanto che ogniuno rimase attonito ed immobile né sapeva che cosa fare.

In mezzo alla piazza tutti coloro che vi erano si buttarono colla faccia per terra piangenti e lagrimevoli a tale orribile spettacolo. Ogni mercante uscì dalla sua bottega in fretta e i sartori che erano di sopra alle di loro botteghe subito scesero senza avere tempo di chiudere le porte dei di loro fondachi e botteghe lasciando tutto a discrezione della gente, ma oh miracolo e protezione del nostro Santo ! quando credevasi che tutta la città doveva essere guasta e rovinata e gli edifizi tutti minacciar rovina ed eccidio, altro non osservò di gran danno che lesioni nei gran fabbrichi, senza neppure esservi svelta tegola dai loro soffitti”.

Sempre il Piccini annotò che, malgrado il terrore del terremoto, “tutti i cittadini tanto maschi che femmine (…) non fecero che correre ad ammutinarsi dentro la chiesa del Vescovado e fu tanto il concorso della gente di qualunque ceto che in un subito si riempì quella basilica in modo tale che era difficilissima l’uscita a colui che era entrato ricorrendo tutti ai piedi dell’altare di S.Oronzo affinché proteggesse il popolo suo e s’ottenesse da Dio misericordia e perdono”.

In poche parole, “quel che recò poi gran meraviglia ed ammirazione fu che quando i cittadini dovevano cercar scampo nelle campagne invece andavano volontariamente a mettersi sotto l’evidente pericolo ricorrendo nella chiesa dalla quale era difficilissimo lo scampo se mai scossa di nuovo sopravvenisse, tanto più che in quel tempo tutto il soffitto della chiesa si trovava coi reattivi mentre minacciava rovina e stava per cadere. Ma la fiducia dei leccesi a nulla badando ricorrevano al di loro Santo tutelare Oronzo.”

Francesco Antonio Piccinni, della classe dei Civili della città di Lecce nell’anno 1757, scrisse anche che l’11 agosto di quel 1757 fu collocato nel Duomo, “dentro il coro, il quadro della Vergine Assunta dietro il capo altare. Fu fatto da D. Oronzo Tiso leccese per una memoria dell’antichissima intenzione di S. Oronzo. Ed alli 12 dicembre 1758 si pose quello dell’Arca sopra la porta maggiore, opera dello stesso Tiso ed a spese di mons. Sozi Carafa”.

Le “Cronache” di Francesco Antonio Piccinni sono raccolte in “Cronache di Lecce”, a cura di Alessandro Laporta, Edizioni del Grifo, 1991.

Il prezioso volume contiene anche le “Cronache” di Bernardino Braccio (sino al 1612), di Andrea Panettera (dal 1618 al 1655) e di Giuseppe Cino (dal 1656 al 1719).

Quelle “Memorie” avevano già visto la luce nelle Appendici della Rivista Storica Salentina, nei primi anni del Novecento, grazie al formidabile impegno dello storico Pietro Palumbo.