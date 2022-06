Covid, monitoraggio GIMBE: calano ricoverati e positivi. 1.205 nuovi positivi in Puglia, 253 nel leccese

PUGLIA – Nel periodo dello stop al green pass per l’ingresso in Italia, la Fondazione GIMBE nel suo periodico monitoraggio registra un calo su scala nazionale di positivi e ricoverati. Nel report nazionale calano i contagi da Covid (-23,7%), in calo anche le terapie intensive (-13,3%), i ricoveri ordinari (-17,9%) e i decessi (-16,6%). Il bollettino epidemiologico regionale pugliese, invece, segnala una leggera salita dei numeri relativi ai nuovi positivi, ma tutti i dati restano sotto controllo. Con 10.676 (ieri 12.033) test eseguiti e 1.205 (ieri 1.206) nuovi casi, l’indice dei positivi sale all’11,29% rispetto al 10,02% di ieri, al 12,93% di martedì, all’8,57% di lunedì, al 9,95% di domenica, al 10,85% di sabato, al 12,09% di venerdì, all’11,21% di giovedì.

Si registrano 8 decessi rispetto ai 3 di ieri, agli 11 di martedì, ad 1 di lunedì e domenica, ai 6 di sabato, ai 14 di venerdì, ai 4 di giovedì.

Su 1.205 positivi (ieri 1.206), 253 (ieri 276) si registrano in provincia di Lecce (sempre al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 283 a 281 (-2), mentre gli attualmente positivi scendono da 26.164 a 25.822 (-342).

Dei 281 ricoverati, 264 (ieri 271, -7) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 12, +5) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 374

Provincia di Bat: 95

Provincia di Brindisi: 88

Provincia di Foggia: 186

Provincia di Lecce: 253

Provincia di Taranto: 193

Residenti fuori regione: 12

Provincia in definizione: 4

.