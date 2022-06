Covid, sottovariante omicron più contagiosa, ma meno grave. Mascherine ai seggi e nei trasporti anche dopo il 15 giugno. 1.738 nuovi positivi in Puglia, 321 nel leccese

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi, 7 giugno 2022, non cambia di molto l’andamento di quella che è ormai considerata da molti studiosi un’endemia. La variante Omicron, con sintomi leggeri, minaccia solo i fragili con malattie pregresse, esattamente come avveniva per l’influenza (anche se il long covid può avere conseguenze molto più gravi). In Portogallo si registrano una serie di focolai fuori controllo, che però non impensieriscono più di tanto i virologi. La sottovariante Ba.5 di Omicron è monitorata e non dovrebbe creare problemi ai soggetti sani: gli studiosi osservano le mutazioni. Per ora sappiamo che questa evoluzione del virus e molto più contagiosa, ma fa meno male rispetto alle precedenti. Intanto esplode la polemica sull’obbligo di mascherine ai seggi elettorali, quando ormai in Europa questo dispositivo di protezione individuale è stato accantonato. In tutti i locali italiani si può accedere senza mascherine, l’obbligo è rimasto solo a scuola e sui trasporti pubblici. Il ministro Speranza vuole lasciare in piedi l’obbligo di mascherine su bus, navi, treni e aerei anche dopo il 15 giugno, ma alcuni virologi di fama nazionale ritengono esagerata questa misura.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

In Puglia, con 11.729 (ieri 6.603) test eseguiti e 1.738 (ieri 631) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 14,82% rispetto al 9,56% di ieri, al 9,28% di domenica, al 14,13% di sabato, al 7,56% di venerdì, all’11,29% di giovedì, al 10,02% di mercoledì, al 12,93% di martedì.

Si registrano 4 decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 5 di domenica, ai 6 di sabato, ai 2 di venerdì, agli 8 di giovedì, ai 3 di mercoledì, agli 11 di martedì.

Su 1.738 positivi (ieri 631), 320 (ieri 147) si registrano in provincia di Lecce (sempre al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 261 a 256 (-5), mentre gli attualmente positivi scendono da 20.352 a 20.238 (-114).

Dei 256 ricoverati, 241 (ieri 246, -5) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 15, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 597

Provincia di Bat: 161

Provincia di Brindisi: 109

Provincia di Foggia: 320

Provincia di Lecce: 321

Provincia di Taranto: 204

Residenti fuori regione: 19

Provincia in definizione: 7

Link Sponsorizzato