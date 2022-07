Elezioni alle porte (il 25 settembre 2022), l’appello perché Emiliano resti in Puglia, ma la tentazione romana è forte per tutti

PUGLIA – Le prossime elezioni saranno una competizione a cui potranno partecipare solo nomi di peso: la sforbiciata peserà tantissimo nel Salento e ci sono pochi posti disponibili. In tanti non entreranno più in Parlamento. Una nuova geografia politica emergerà dalle elezioni del 25 settembre 2022. I big scaldano i motori e sembra che sia pronto anche Michele Emiliano, nonostante non abbia sciolto la riserva. La sua squadra è in fibrillazione.

I consiglieri regionali del gruppo Per la Puglia, Saverio Tammacco, Sebastiano Leo, Mauro Vizzino, Sergio Clemente intervengono per chiedere al governatore di non andare a Roma: “Sono ore di fibrillazione a Roma in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Ma sono ore febbrili anche per la Puglia che, ora più che mai, ha bisogno di certezze. E la nostra certezza è e resta il presidente Michele Emiliano al quale chiediamo di non rispondere al richiamo delle sirene romane e di restare sul nostro territorio e continuare, come sta facendo dal giorno della sua rielezione, a lavorare per i pugliesi. Abbiamo ancora numerose battaglie da portare avanti e da vincere insieme a lui che rappresenta per questa regione un valore aggiunto e una risorsa preziosa a cui non vogliamo né possiamo rinunciare.

Gli chiediamo a gran voce di non candidarsi alle imminenti elezioni politiche per non lasciare la Puglia ad un futuro incerto. Non solo gli rivolgiamo l’appello a continuare a guidare la regione in un momento quanto mai difficile, ma di guardare dritto nella direzione del suo terzo mandato per dare continuità ai numerosi progetti avviati e all’azione che il suo governo sta portando avanti con grande determinazione, sostenuto da una maggioranza compatta e da tutti coloro che hanno creduto in lui e che continueranno a farlo, senza se e senza ma”.