Donna scippata nei pressi di porta San Biagio, dopo perquisizioni spuntano due indagati

LECCE – Due giovani indagati per uno scippo consumato ai danni di un’anziana nei pressi di porta San Biagio, nella mattinata del 5 luglio scorso. Gli agenti della Squadra mobile coordinati dalla pm Francesca Miglietta, hanno infatti sottoposto a sequestro diverso materiale ritenuto utile ai fini dell’indagine a carico di M.B., 23 anni, e A.C., di 22, entrambi leccesi.

La vittima venne sorpresa e strattonata da un giovane di circa 25 anni, rovinando al suolo durante l’aggressione. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Il tempestivo intervento di un passante ha impedito che il reato venisse portato a compimento. Cosimo Marseglia, ufficiale superiore in riserva del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (appartenente al Centro di Mobilitazione Meridionale di Modugno), si è accorto della situazione e si è lanciato prontamente sul malvivente.

Grazie all’azione di Marseglia, supportato da un secondo cittadino intervenuto in aiuto, uno dei due malviventi fu costretto alla fuga. Gli agenti di polizia, in breve, sono riusciti a risalire ai presunti responsabili dopo aver acquisito e visionato i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza di un vicino bar. I due indagati sono difesi dagli avvocati Rocco Rizzello e Paolo Cantelmo.