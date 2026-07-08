L’almanacco di oggi 8 luglio

Il Santo del giorno: Santa Priscilla. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci te speranza vive, tesperatu more. Significato: Chi di speranza vive, disperato muore.
– Sono nati in questo giorno
1955 Donatella Rettore
1958 Kevin Bacon
1962 Joan Osborne
– Proverbio
Loda il giorno alla sera, e il giovane quando avrà la barba
– Accadde oggi
1957 il premier irlandese Eamon De Valera, fa arrestare il leader del movimento Sinn-Fein
– Scoperte
1717 Giovanni Maria Lancisi scopre che la malaria è trasmessa dalle zanzare