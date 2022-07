M5S, i fedelissimi salentini si stringono intorno a Conte. Donno: “Draghi si vuol dimettere con un’ampia maggioranza e non ci ascolta”

ROMA – Il governo Draghi ha le ore contate pur avendo un’ampia maggioranza che lo sostiene. Il presidente del Consiglio dimissionario dice di non voler perdere nemmeno un sostegno, ma per il deputato Leonardo Donno qualcosa non quadra:

“Si parla tanto di responsabilità in questi giorni. Allora è giusto chiarire che la responsabilità della crisi ce l’ha chi questa situazione l’ha creata, chi non ci ascolta rasentando un’umiliazione politica, chi presenta le proprie dimissioni pur avendo un’ampia maggioranza!

Dimissioni che non mi risulta abbia presentato quando Lega e Italia Viva hanno votato contro o si sono astenuti su altri provvedimenti in passato.

Come mai?

Evidentemente c’è un piano prestabilito che prevede di attaccare e indebolire il Presidente Giuseppe Conte ed il MoVimento 5 Stelle, soprattutto da parte di chi vuole giustificare un proprio tradimento dei principi e dei valori del M5S, il patto con i nostri elettori sottoscritto al momento della nostra candidatura, un tradimento politico e un voltafaccia senza precedenti, messo in atto solo per tutelare i posti di potere e le poltrone di pochi. Altro che tutela dell’interesse dei cittadini!

Noi non siamo al Governo per le poltrone o per il nostro tornaconto personale, ma per incidere nell’azione dell’Esecutivo. Se questo non è possibile, se c’è un Premier che non è disponibile all’ascolto di una forza politica della maggioranza, se c’è un clima di ostracismo nei confronti del Movimento, che senso ha restare?

Massimo supporto al Presidente Giuseppe Conte, ai Vicepresidenti e a tutti coloro che lavorano senza sosta per tutelare gli italiani e rafforzare l’azione politica del MoVimento 5 Stelle.

La responsabilità si misura coi fatti. Allora se arrivano risposte sui 9 punti concrete, serie, vere, immediate per i cittadini e le imprese, allora noi ci saremo.

Siamo e saremo leali nei confronti dei cittadini, non certo di Draghi o del Governo.

Di certo, non saremo il tappetino di nessuno”.