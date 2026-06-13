Nicola Vitoantonio Viola eletto Rappresentante del Gruppo Interterritoriale “Terra di Leuca”. Andrea Aprile nominato assessore al Comune di Martano

“Il Movimento 5 Stelle continua a rafforzare la propria presenza e il proprio radicamento nei territori della provincia di Lecce attraverso nuove responsabilità affidate a donne e uomini che da anni mettono competenza, impegno e passione al servizio delle comunità locali”. Con queste parole il Coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle per la Provincia di Lecce e già senatore, Iunio Valerio Romano, commenta due importanti novità che riguardano il territorio salentino. “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Nicola Vitoantonio Viola, informatore scientifico e attivista storico del Movimento, impegnato nel terzo settore, eletto Rappresentante del Gruppo interterritoriale M5S denominato ‘Terra di Leuca’, che comprende i Comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Patù, Presicce-Acquarica, Ruffano, Salve e Specchia. La sua lunga esperienza militante, la conoscenza del territorio e la costante vicinanza ai cittadini rappresentano una garanzia per il consolidamento dell’azione politica del Movimento nell’area del Capo di Leuca. Sono certo che saprà interpretare al meglio questo importante ruolo di raccordo e rappresentanza, contribuendo a rafforzare la partecipazione e il dialogo tra gli iscritti, gli attivisti e le comunità locali. A Nino, ad Antonio Ungaro, Giulia Coppola, Nicola Grecuccio e Alessio Bravi, nominati rispettivamente Vicerappresentante vicario, Referente Giovani, Referente Formazione e Referente Progetti, e a tutto il Gruppo vanno gli auguri di buon lavoro”.

Il Coordinatore provinciale esprime inoltre soddisfazione per l’ingresso del Movimento nell’esecutivo comunale di Martano. “Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro anche ad Andrea Aprile, che assume l’incarico di assessore del Comune di Martano con deleghe alla Cultura, al Commercio, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Si tratta di un incarico di grande responsabilità che Andrea saprà svolgere con competenza, equilibrio e spirito di servizio, mettendo al centro le esigenze della cittadinanza e la valorizzazione del territorio. Sono certo che il suo lavoro procederà in piena sinergia con Luciana Moschettini, già punto di riferimento del Movimento nell’amministrazione comunale, rafforzando ulteriormente il contributo del M5S all’azione amministrativa della città. Questi risultati – ha concluso Romano – confermano la crescita del Movimento 5 Stelle nel Salento e la capacità di esprimere una classe dirigente competente, credibile e radicata nei territori. A Nicola e Andrea va il sostegno dell’intera comunità provinciale del Movimento, con l’auspicio che il loro impegno possa tradursi in nuove opportunità di sviluppo, partecipazione e buona amministrazione per le comunità che rappresentano”.