Tributo 630, FdI: “Sgravio per agricoltori colpiti da xylella, con mozione approvata, primo passo di una battaglia che continua”

“Finalmente incassiamo un primo risultato concreto, nella nostra lunga battaglia contro l’imposizione del tributo 630. Il Consiglio regionale ha approvato oggi la mozione che impegna la Giunta Decaro ad utilizzare i fondi non spesi del Piano straordinario di rigenerazione olivicola, per sgravare gli agricoltori pugliesi colpiti dalla Xylella dal pagamento del tributo di bonifica.” Lo scrivono in una nota il presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri.

“È una mozione condivisa da tutti i gruppi consiliari e anche dall’assessore Paolicelli, che ringraziamo per averci messo la faccia su un tema tanto delicato, interfacciandosi anche con il Governo nazionale.

Vogliamo tendere una mano ai produttori olivicoli delle aree devastate dal batterio, per aiutarli a rialzarsi dalla sciagura Xylella. Al danno si aggiunge la beffa, perché – pur avendo visto azzerato il proprio reddito – questi agricoltori sono sottoposti all’obbligo di pagare il tributo 630, preteso dal Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia nonostante le manutenzioni di canali, fiumi, argini e opere di difesa idraulica siano ferme, scarse o parziali.

Abbiamo sempre sostenuto che esigere un tributo da chi non riceve il servizio dovuto, è ingiusto soprattutto per chi ha perso tutto a causa della Xylella, e ancora fatica a rimettersi in piedi. Questa mozione prevede una misura una tantum, che attinge ai fondi non spesi del Piano di rigenerazione olivicola finanziato nel 2019 dal Governo nazionale con 300 milioni di euro per rilanciare il settore olivicolo pugliese, fortemente abbattuto dalla Xylella. Il 630 – lo ribadiamo – è un balzello insopportabile, una vera vessazione, e lo è ancora di più per chi non ha i soldi per pagarlo e si trova a dover subire perfino pignoramenti e fermi amministrativi dei propri mezzi per debiti di poche centinaia di euro, che significa la paralisi delle aziende. Questo è inaccettabile, e apprezziamo l’impegno dell’assessore Paolicelli ad intervenire sulle agenzie di riscossione per bloccare procedure di fermo e pignoramento per somme non riscosse inferiori a mille euro.

Su questo argomento, e sul carrozzone del Consorzio Centro Sud Puglia, vera idrovora della spesa pubblica, torneremo prestissimo e la nostra battaglia continuerà. Non ci fermeremo a questa mozione, continueremo a batterci perché tutti gli agricoltori che non hanno ricevuto un beneficio concreto ed effettivo da parte del Consorzio di bonifica, siano sgravati dal tributo 630.

Al momento, su 1.800 chilometri di canali, l’assessore Paolicelli ha dichiarato che sono stati puliti solo 853 chilometri con interventi straordinari. Quindi per mille chilometri di canali, le bonifiche non sono ancora state fatte. E dunque hanno ragione gli agricoltori di protestare contro un tributo ingiusto. Per quantificarlo equamente, aspettiamo il nuovo piano di classifica: un obiettivo ancora lontano, che non potrà concretizzarsi prima di almeno quindici mesi.

Intanto, con la mozione di oggi concediamo un po’ di ossigeno agli agricoltori messi in ginocchio dalla Xyella, sgravandoli dalla batosta del 630. Ma – lo ribadiamo – andremo avanti perché il tributo non debba più essere una vessazione”.