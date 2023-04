Covid, ok alla quarta dose di vaccino per tutti coloro che ne faranno richiesta. 872 nuovi casi in Puglia, 189 nel leccese

PUGLIA -La nuova circolare del ministero della Salute allarga la platea della campagna vaccinale proprio quando i contagi cominciano a risalire. Tutti potranno richiedere la quarta dose: dai 12 anni in su sarà possibile a vaccinazione. Intanto, in Puglia, la situazione resta sotto controllo.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.805 (ieri 8.011) test eseguiti e 872 (ieri 805) nuovi casi: l’indice dei positivi sale all’11,17% rispetto al 10,05 di ieri, al 9,40% di giovedì, al 10,06% di mercoledì, all’11,35 di martedì, all’8,42% di lunedì, all’8,92% di domenica, all’8,51% di sabato.

Si registrano 2 decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 6 di giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 4 di martedì, a 0 di lunedì e domenica, ai 5 di sabato.

Con 189 nuovi casi (ieri 189) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 315 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 106 a 104 (-2), mentre gli attualmente positivi salgono da 9.083 a 9.312 (+229).

Dei 104 ricoverati, 97 (ieri 98, -1) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 8, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 315

Provincia di Bat: 40

Provincia di Brindisi: 85

Provincia di Foggia: 119

Provincia di Lecce: 189

Provincia di Taranto: 108

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 5