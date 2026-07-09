Nomine nuovi Parroci e Amministratori parrocchiali

Parroci
Rev.do Sac. Giorgio Pastore Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta in Vernole.
Rev.do Sac. Alessandro Saponaro Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa in Lecce.
Rev.do Sac. Federico Andriani Parroco della Parrocchia SS.Angeli Custodi in San Pietro Vernotico.
Rev.do Sac. Leonardo Giannone Parroco della Parrocchia San Giovanni Paolo II in Merine.
Rev.do Sac. Rodny B. Mencomo Ureña Parroco della Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice in Monteroni di Lecce.
Rev.do Sac. Michele Marino Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta in Carmiano.
Rev.do Sac. Cosimo Damiano Madaro Parroco della Parrocchia San Giovanni Maria Vianney in Lecce.
Rev.do Sac. Salvatore Scardino Parroco della Parrocchia San Guido in Lecce.
Rev.do Sac. Vincenzo Martella Parroco della Parrocchia Maria SS. delle Grazie in San Cesario di Lecce.
Rev.do Sac. Luca Nestola Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta in Melendugno.
Rev.do Sac. Stefano Spedicato Parroco della Parrocchie Sant’Antonio Abate e Maria SS. Del Pane
in Novoli, conservando l’ufficio di parroco della Parrocchia Sant’Andrea in Novoli. Rev.do Sac. Luigi Lezzi Parroco della Parrocchia San Giovanni Battista in Lecce. Rev.do mons. Nicola Macculi Parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Lecce
AMMINISTRATORI PARROCCHIALI
Rev.do Sac. Alessio Seconi Amministratore della Parrocchia Maria SS. Assunta in Magliano.
Rev.do Sac. Antonio Murrone Amministratore della Parrocchia Maria SS. Assunta in San Pietro Vernotico.
Rev.do Sac. Arcangelo Ferente Amministratore della Parrocchia Presentazione del Signore in Borgagne.
VICARI PARROCCHIALI
Rev.do Sac. Gianmarco Sperani Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Lazzaro in Lecce.
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