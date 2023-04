Intervista a Claudio Stefanazzi: “Letta ha aperto al civismo: il modello Puglia funziona anche a Roma. La partita è tra due poli. Emiliano mediatore per eventuale alleanza con M5S”

LECCE – Claudio Stefanazzi, avvocato laureato all’Università Cattolica di Milano, è il braccio destro di Michele Emiliano, capogabinetto della Regione e candidato alla Camera per il Pd nel collegio Brindisi-Lecce. Il centrosinistra pugliese ha schierato i suoi rappresentanti più accreditati per una sfida difficile in un periodo buio per l’Italia, stretta tra la crisi energetica, l’inflazione e una pericolosa guerra in Ucraina.

Lei è il rappresentante del modello di governo pugliese: ci dica quali sono le caratteristiche e se può funzionare anche a Roma.

“Il modello pugliese altro non è che un governo di forze progressite e moderate che si muove nel perimetro di valori politici comuni e della stessa visione programmatica. Visione e valori che appartengono all’area di centro sinistra e si riconoscono nell’attuale programma di Governo del Partito Democratico. Quando il segretario Letta ha stretto un’alleanza salda con il mondo civico rappresentato dal Presidente Emiliano e ha dato fiducia a me che rappresento quel mondo ha testimoniato quanto il modello pugliese possa funzionare anche a livello nazionale”.

M5S è vicino alle posizioni di sinistra. Sarà possibile riabbracciarlo in un secondo momento? In Puglia l’alleanza sembra funzionare.

“In questi anni il lavoro realizzato con il Movimente 5Stelle ha portato ottimi risultati nella nostra Regione. Tante le misure che ci hanno visto combattere battaglie comuni, solo per citare l’ultima quella del reddito energetico finalizzata a contrastare da una parte la povertà energetica di tante famiglie e dall’altra a spingere l’acceleratore sulla transizione energetica in maniera concreta. Io credo che dopo le elezioni ci saranno tutte le condizioni per riavvicinare il nostro mondo a quello dei 5stelle anche grazie alla figura di mediatore che potrebbe giocare il Presidente Emiliano”.

In queste ore Boccia e Letta fanno il loro appello al voto utile. Secondo lei la sfida è tutta davvero su due grandi poli?



“Sì, esistono due poli principali, il centro sinistra e la destra. Di certo, sembra emergere un consenso ai 5Stelle che si definirà a seconda della loro collocazione nello scacchiere politico nazionale”.

Come si salvano gli italiani dal precipizio dell’inflazione causata dal caro-bollette?

“Rendersi indipendenti è la salvezza, perché questo fenomeno così accentuato oggi non è un fenomeno inflattivo ma speculativo. Per affrontarlo dobbiamo dotarci di infrastrutture che ci rendano indipendenti. La Regione Puglia ha già attivato strumenti industriali e finanziari per sostenere la transizione, ha attivato misure come il Titolo II e il reddito energetico per sostenere imprese e famiglie, sta lavorando sui distretti e sulle comunità energetiche. Dobbiamo però tenere conto del fatto che oggi dissipiamo più del 50% di energia che produciamo – e che comunque paghiamo – perché il sistema non regge. Ecco dobbiamo fare in modo che Terna ed Enel ci facciano avere quell’energia dissipata al costo del solo vettoriamento in spazi da noi finanziati”.

Se il giorno dopo il voto non ci dovessero essere i numeri, dovremo cedere il passo ai soliti governi dei responsabili, fatti di alleanze improbabili?

“Un esecutivo di larghe intese è una delle possibilità che si sta delineando, ma la partita è tutta aperta. Di certo, è un momento molto delicato per il Paese che non può permettersi di rimanere in una condizione di stallo. Penso alle urgenze da affrontare immediatamente: PNRR e crisi energetica”.

Nel Pd la frangia anti-Emiliano ha attaccato duramente i vertici: è preoccupato da queste divisioni?

“Prima della composizione delle liste i momenti di tensione ci sono sempre e ovunque. Io credo che adesso questa tensione si sia spenta anche perché ogni forza è ben rappresentata. Questa è una battaglia che si vince se restiamo uniti, altrimenti si perde con gravi rischi per il Paese”.