Ritrovata la bici rubata ad un fisioterapista, il mezzo era necessario per raggiungere i pazienti

Lecce – Un intervento che va oltre il semplice recupero di un bene rubato e che restituisce alla comunità uno strumento di lavoro essenziale per garantire assistenza a chi vive una condizione di particolare fragilità.

Questa mattina i Carabinieri della Stazione Lecce Principale hanno riconsegnato al legittimo proprietario una bicicletta elettrica, del valore commerciale di circa 1.600 euro, sottratta lo scorso primo luglio e per il cui furto un fisioterapista leccese aveva sporto denuncia. Per il professionista quel mezzo non rappresentava soltanto un bene patrimoniale, ma lo strumento con cui ogni giorno raggiunge il domicilio di persone tetraplegiche e di altri pazienti con gravi disabilità motorie, assicurando loro continuità terapeutica e assistenza riabilitativa.

Le attività investigative avviate dai militari dell’Arma hanno consentito di ricostruire la vicenda, individuare il presunto autore del furto e recuperare la bicicletta. Al termine degli accertamenti, la posizione di un 49enne è stata portata all’attenzione della Procura della Repubblica di Lecce.

La restituzione del mezzo assume un valore che travalica il recupero di un oggetto: significa consentire a un professionista di riprendere pienamente la propria attività a favore di cittadini particolarmente vulnerabili, per i quali ogni visita domiciliare rappresenta un momento fondamentale del percorso riabilitativo.

L’episodio conferma, ancora una volta, il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e della sicurezza della collettività. Un’azione che, attraverso l’attività investigativa e la vicinanza ai cittadini, produce risultati concreti capaci di incidere positivamente sulla vita delle persone, restituendo non solo un bene, ma anche serenità, fiducia e continuità a un servizio di rilevante valore sociale.