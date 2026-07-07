Mangiarono senza pagare e poi minacciarono il titolare, infine si scagliarono contro un cliente: due condanne

LECCE – Avrebbero messo a segno una rapina ai danni del titolare del “Jolly éPizzeria Kebab” il 19 novembre 2021, a Lecce. al termine del processo celebratosi davanti ai giudici del collegio, Elia Nuzzo, 23 anni, e Vincent Marco Ridl, 25, sono stati condannati a 4 anni ciascuno. Insieme ai due maggiorenni, secondo l’accusa, erano presenti due minorenni le cui posizioni sono state stralciate e inviate al tribunale competente.

Fu un assalto piuttosto movimentato: i quattro si sarebbero rifiutati di pagare i quatto kebab e le bibite che avevano consumato pochi minuti prima, poi si sarebbero allontanati. Alle richieste del titolare di saldare il conto, sarebbero volate le minacce: “Non ho soldi e adesso che fai?”. Momenti concitati: nel frattempo, infatti, a un cliente sarebbe stato strappato il cellulare mentre cercava di riprendere le sequenze con un video e titolare e cliente sarebbero stati poi feriti per il tramite dello spray urticante.

Il bilancio: uno dei due riportò delle lesioni al volto colpito con un pugno. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile, sono state tanto veloci quanto efficaci, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza installate nelle attività che insistono nelle immediate vicinanze.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Raffaele Benfatto e Cristian Quarta. Il titolare dell’attività, costituitosi parte civile con l’avvocato Massimo Pagliaro, sarà risarcito con 5.000 euro.