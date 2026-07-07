Il Negroamaro celebra il tempo e la storia: a Guagnano torna il festival tra grandi chef, wine tasting e la musica di Joan Thiele

1 of 5

GUAGNANO (Lecce) – Il cuore del nord Salento si prepara a riaccendersi per celebrare il suo ambasciatore più illustre nel mondo: il vitigno Negroamaro.

Venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026, il centro storico di Guagnano ospiterà la nuova edizione di /Are Terre del Negroamaro fest, un appuntamento che quest’anno sposa un tema centrale e suggestivo come “Il tempo”.

Organizzata dal Comune di Guagnano e dal relativo Comitato Tecnico Operativo, la due giorni vanta il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione di un ricco network istituzionale e di categoria.

L’edizione del 2026 si preannuncia particolarmente significativa per la storia enologica del territorio.

Il Consorzio di Tutela della DOC Salice Salentino celebrerà infatti un anniversario d’eccellenza: i cinquant’anni dall’approvazione del disciplinare di produzione, avvenuta nel 1976. Per l’occasione, l’area protetta che unisce le province di Lecce e Brindisi sarà al centro di approfondimenti tematici esclusivi. In Vico San Luigi, a cura del Consorzio e del Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, si terranno due sessioni speciali di wine tasting intitolate “Salice Salentino DOC. Cinquant’anni tra visioni e mutamenti”, con la partecipazione di accademici ed esperti come Roberta Garibaldi.

Questi incontri, riservati agli invitati, esploreranno il passato e le sfide future della denominazione, abbinando i calici storici alle creazioni dello chef Alfredo De Luca.

Il festival si svilupperà come un grande evento diffuso tra le vie, i vicoli e le piazze del borgo, strutturato in diverse aree tematiche per accogliere un pubblico variegato.

Il connubio tra vino e cibo prenderà vita grazie alla presenza dei sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier della delegazione di Lecce e di numerose gastronomie locali. Venerdì 17 l’appuntamento principale sarà in Piazza Maria SS. del Rosario con “La piazza dei Vignaioli”, mentre sabato 18 l’esplorazione vinicola si sposterà lungo “Le vie del vino” in via Castello, via Garibaldi e via Baracca. In entrambe le serate saranno attivi i “Percorsi del gusto” per assaporare le specialità locali, affiancati dalla “Via degli artigiani” in via Sindaco Memmo e dalle mostre d’arte curate da Salvatore Caricato e Stefania Caria.

Un’attenzione particolare sarà riservata all’alta cucina con le food experience “Sfumature di Negroamaro”, ospitate a Palazzo Mucci e curate da Puglia Expò. Venerdì sera i riflettori culinari saranno puntati sullo chef Cosimo Russo della Masseria del Sale di Manduria, che proporrà piatti tecnici e identitari come lo sgombro caramellato e un risotto con pesca e taleggio locale, dialogando con giornalisti e gastronomi.

Sabato sera sarà invece il turno dello chef Simone De Siato della Masseria Donna Menga di Nardò, che reinterpreterà la tradizione in chiave contemporanea offrendo agli ospiti un risotto al latte di mandorla e una rivisitazione della parmigiana di melanzane.

Il programma culturale e di spettacolo raggiungerà il suo apice nella serata di sabato 18 luglio sul palco centrale di Piazza Maria SS. del Rosario. A partire dalle ore 20:30 si terrà l’attesa cerimonia del Premio Terre del Negroamaro, che quest’anno vedrà il conferimento di tre distinti riconoscimenti a personalità del panorama culturale e istituzionale. Subito dopo, dalle ore 22:00, lo spazio sarà interamente dedicato alla musica con l’unica tappa meridionale del tour di Joan Thiele.

La cantautrice e producer, già vincitrice del David di Donatello e protagonista alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, incanterà il pubblico con le sue sonorità R&B, soul e jazz. A mezzanotte la piazza si trasformerà in un dancefloor a cielo aperto con l’after party di Populous, alias di Andrea Mangia, producer salentino di fama internazionale reduce dai palchi del Primavera Sound e del SXSW.

Le performance itineranti della Stella Band e gli spettacoli teatrali e musicali dislocati nel centro storico completeranno un cartellone pensato per far battere all’unisono il cuore della comunità guagnanese.