Intervista all’assessore Leo: “Sarò a Roma l’avamposto dei salentini con le loro necessità”. M5S, “come in Regione, si può tornare a lavorare insieme”

LECCE – L’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, è in campo con il centrosinistra per rappresentare anche in queste elezioni l’area civica che affianca Emiliano nel governo pugliese. Docente negli Istituti Superiori e dottore commercialista, con una lunga esperienza di governo regionale, oggi Leo corre per la Camera dei deputati nel collegio uninominale del nord leccese (uninominale della Puglia U09).

In molti sono spaventati dal vento di destra di quest’ultimo periodo, eppure in Puglia Emiliano continua a vincere grazie anche al grande apporto dei civici. Quanto peserà il civismo nelle elezioni politiche e nella coalizione di centrosinistra?

“È la prima volta che accade che esponenti del civismo vengano scelti a rappresentare una parte politica importante. È accaduto però perché evidentemente sul territorio siamo un riferimento per i cittadini e per le amministrazioni. Il civismo pugliese nell’ambito del Centro Sinistra ha fatto sentire il suo peso nel governo regionale e in quello delle amministrazioni comunali, la scelta di convergere su di me e Claudio Stefanazzi rappresenta dunque un’idea condivisa che raccoglie un consenso importante. In Puglia abbiamo dimostrato nel tempo che i pronostici possono essere ribaltati per una ragione ben precisa: un buon governo che ha lavorato nel tempo e continua farlo”.

Lei è in campo dopo una lunga esperienza nel settore del lavoro, dell’istruzione e della formazione. A Roma c’è più possibilità di lottare contro il precariato giovanile e della classe docente?

“Sicuramente un assessorato regionale ha un peso importante sia sul territorio che nel quadro nazionale nelle trattative Stato-Regioni. Sono convinto però che se i deputati non avessero un peso decisionale non ci sarebbe nemmeno democrazia. Il compito degli eletti è quello di rappresentare gli elettori, ciascuno nel proprio ambito. Sicuramente la mia lunga esperienza mi sarà d’aiuto e in ogni caso il dialogo con la Regione non verrà mai meno. Io sarò a Roma l’avamposto dei salentini con le loro necessità”

Lei pensa, come Emiliano, che subito dopo le lezioni ci sarà la possibilità di riabbracciare Giuseppe Conte e il suo partito?

“Certo che la penso come Emiliano e credo che così come in Regione si sta lavorando bene si può continuare a farlo”.

Da assessore regionale al lavoro, non la preoccupa la crisi energetica che rischia di far collassare tante aziende e di lasciare tanti lavoratori in strada? Sarà in grado di trovare una soluzione efficace e immediata per bloccare l’aumento dei costi e l’inflazione un eventuale governo di centrosinistra?

“La crisi energetica mi preoccupa moltissimo. Quello che sta accadendo in questo momento storico purtroppo avrà ripercussioni gravi nei prossimi mesi e per molte aziende come per molti privati non sarà facile affrontarle. Tuttavia io ho una visione chiara del futuro e so che ci possono essere soluzioni immediate e concrete per affrontare intanto la prima emergenza e arginare le conseguenze negative della crisi. C’è poi la necessità di trovare soluzioni a lungo termine per l’approvvigionamento energetico. Rendere autosufficienti le aziende a livello energetico”.

È vero che vuole esportare a Roma il “modello Puglia? In cosa consiste questa proposta politica?

“In parte si può dire che ho già cominciato a farlo. Se Draghi e Bianchi hanno visto nella Puglia un modello da visitare è perché la nostra Regione si è distinta nel tempo nella formazione, nell’innovazione. La Puglia è la prima regione del Mezzogiorno, quinta d’Italia ad aver raggiunto gli obiettivi di Gol. La crescita del nostro sistema è evidente nei documenti Anpal e sta facendo della Puglia una regione a cui si guarda con attenzione.

Quando in commissione europea ho presentato le nuove misure regionali, mi è stato confessato che spesso le altre regioni italiane chiedono cosa faccia la Puglia. Siamo dunque già un modello e continueremo ad esserlo. Il nostro Salento che già rappresenta una realtà importante nel mondo, sarà locomotiva d’Italia”.

Chi la preoccupa di più dei suoi sfidanti all’uninominale? Perché un assessore affermato come lei ha scelto di entrare in campo, in una partita così rischiosa?

“Quando si sa di aver lavorato bene non c’è niente e nessuno da temere. In questo tour sto incontrando molta gente e mi rendo conto dalla partecipazione del consenso acquisito nel tempo. So di aver lavorato molto sul territorio e so che con il resto dei candidati del centro sinistra costituiamo l’unica scelta possibile per un futuro migliore e nel solco del comune. Lei mi pone una domanda che in molti mi hanno già posto e come ormai ripeto spesso per quanto il mio ruolo da assessore consenta di lavorare molto, di avviare sempre nuovi progetti, costituisca di fatto uno stimolo incessante oltre che motivo di grande soddisfazione, questo è il momento della responsabilità. Andiamo incontro ad una difficile fase storico economica per il Paese, ma anche di programmazione importante. L’Italia ha bisogno di persone competenti e i territori hanno bisogno di essere rappresentati ciascuno con le sue necessità. In me hanno vinto il senso di responsabilità e di squadra, sarò sempre al fianco dei miei conterranei e di una coalizione che merita il massimo sostegno”.