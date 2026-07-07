Nuovi voli ITA in Puglia, Caroppo (FI): Basta falsi annunci, attuare subito mia legge su continuità territoriale

ROMA, 7 luglio – “Qualche giorno fa abbiamo appreso da Antonio Maria Vasile che Aeroporti di Puglia avrebbe sottoscritto un accordo con ITA Airways per garantire più voli su Bari e Brindisi per Roma e Milano: solo falsi annunci. A seguito di una mia interlocuzione avuta con ITA Airways è emerso che non è stato siglato alcun accordo e che la programmazione del prossimo inverno, già disponibile sul sito di ITA, è la medesima degli scorsi anni. Mentre Bari può contare su sei voli per Milano e quattro per Roma, a Brindisi durante tutto l’inverno ne sono garantiti solo due. Continuerà, quindi, anche quest’anno a riproporsi la solita sperequazione che da anni danneggia l’aeroporto di Brindisi a scapito di quello di Bari. Un divario, questo, che si aggiunge alla distanza dall’alta velocità e alla posizione periferica del sud della Puglia e, in particolare del Salento, pregiudicando il diritto di mobilità di cittadini e lavoratori e le opportunità di sviluppo industriale ed economico di un intero territorio. Per poter garantire più voli all’aeroporto del Salento e a prezzi più bassi non servono formule magiche, ma basta attuare la legge sulla continuità territoriale che ho proposto e fatto approvare in Parlamento nel 2024, assieme allo stanziamento di 5 milioni di euro. Si tratta di una misura storica che non può e non deve rimanere un traguardo solo sulla carta. Ciò che serve per realizzarla è soltanto la volontà politica da parte di tutte le istituzioni, prima tra tutte la Regione Puglia a cui, più volte, il Ministero dei Trasporti ha chiesto di collaborare fattivamente dando riscontro a tutte le richieste documentali di integrazione necessarie perche l’iter vada avanti. Dopo una mia interrogazione parlamentare e molteplici solleciti, ora non c’è più tempo: è necessario mettersi subito al lavoro per attuare la continuità territoriale ed evitare di perdere il finanziamento già concesso. Per questo motivo nelle prossime ore scriverò a tutti gli enti coinvolti e alle associazioni di categoria per invitarli a un tavolo di lavoro e fare il punto su quanto è stato fatto e soprattutto su quanto c’è ancora da fare. Non è più tempo di proclami dai toni trionfalistici né di promesse da campagna elettorale: ora la regione si assuma tutte le sue responsabilità e cerchi di dare risposte vere e serie al Salento e ai salentini”. Così in una nota il Vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Andrea Caroppo.