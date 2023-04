Covid, “in circolazione nuove varianti che condividono ulteriori 5 mutazioni di Spike”. 1.343 nuovi casi in Puglia, 335 nel leccese

PUGLIA – Ci sono in circolazione nuove varianti che condividono ulteriori 5 mutazioni di Spike: la nuova ondata sarà caratterizzata, dunque da varie sottovarianti che agiranno insieme. Secondo le previsioni non dovrebbe trattarsi di qualcosa di più insidioso di un’influenza. Eric Topol, scienziato americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California, invita a monitorare questo raggruppamento di mutazioni che caratterizzerà la nuova ondata. Un mix di sottovarianti che non dà certezza sulla percentuale di efficacia dei nuovi vaccini. Intanto l’indice dei nuovi positivi continua a scendere, forse perché si fanno molti meno tamponi, anche quando si manifestano sintomi da raffreddore.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 9.298 (ieri 10.830) test eseguiti e 1.343 (ieri 2.067) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 14,44% rispetto al 19,09% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 2 di ieri, a 0 di lunedì, ai 5 di domenica, ai 4 di sabato, ai 3 di venerdì, ad 1 di giovedì, ai 10 di mercoledì.

Con 335 nuovi casi (ieri 511) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 456 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 141 a 134 (-7), mentre gli attualmente positivi salgono da 12.591 a 12.935 (+344).

Dei 134 ricoverati, 126 (ieri 133, -7) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 8, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 456

Provincia di Bat: 58

Provincia di Brindisi: 149

Provincia di Foggia: 163

Provincia di Lecce: 335

Provincia di Taranto: 168

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 3