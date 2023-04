Covid, nuova ondata senza restrizioni. 954 nuovi casi in Puglia, 267 nel leccese

PUGLIA – Ci prepariamo ad affrontare la nuova ondata senza restrizioni: gli esperti monitorano la situazione per capire quale sarà l’impatto e se ci saranno grandi differenze rispetto a quando erano obbligatorie le mascherine. La convivenza con il virus non può più essere messa in discussione dopo oltre 2 anni di pandemia.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 16.273 (ieri 8.696) test eseguiti e 954 (ieri 1.271) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 5,86% rispetto al 14,62% di ieri, al 13,51% di venerdì, al 14,18 di giovedì, al 13,49% di mercoledì, al 15,63% di martedì, all’8,61% di lunedì, al 9,74% di domenica.

Si registrano 5 decessi rispetto ai 4 di ieri, ai 3 di venerdì, ad 1 di giovedì, ai 10 di mercoledì, ad 1 di martedì, a 0 di lunedì e domenica.

Con 267 nuovi casi (ieri 352) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 295 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 118 a 116 (-2), mentre gli attualmente positivi salgono da 12.098 a 12.173 (+75).

Dei 116 ricoverati, 110 (ieri 112, -2) sono in area non critica, mentre 6 (ieri 6, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 295

Provincia di Bat: 40

Provincia di Brindisi: 120

Provincia di Foggia: 105

Provincia di Lecce: 267

Provincia di Taranto: 109

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 2