Il covid avanza con l’influenza stagionale, ma rari i ricoveri. Da oggi mascherina obbligatoria solo per strutture sanitarie. 1.271 nuovi casi in Puglia, 352 nel leccese

PUGLIA – Con l’apertura delle scuole risalgono i contagi, come previsto: i virus con cui fare i conti sono due, perché c’è anche quello influenzale. L’indice del contagio rt medio calcolato sui casi sintomatici è a quota 1,0: al pari del valore soglia che determina il numero medio di persone che un contagiato rischia di infettare. Non si vedevano questi numeri dallo scorso luglio. Negli ospedali la situazione continua ad essere sotto controllo e all’interno della rianimazione del DEA ci sono solo due ricoverati che subiscono gli effetti di patologie pregresse. Gli esperti consigliano il doppio vaccino, compreso quello influenzale. Da oggi, 1 ottobre 2022, le mascherine non saranno più obbligatorie sui mezzi pubblici, sono solo raccomandate. Nelle strutture sanitarie, invece, saranno obbligatorie fino al 31 ottobre.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.696 (ieri 8.793) test eseguiti e 1.271 (ieri 1.188) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 14,62% rispetto al 13,51% di ieri.

Con 352 nuovi casi (ieri 321) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 419 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 121 a 118 (-3), mentre gli attualmente positivi salgono da 11.527 a 12.098 (+571).

Dei 118 ricoverati, 112 (ieri 115, -3) sono in area non critica, mentre 6 (ieri 6, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVOI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 419

Provincia di Bat: 64

Provincia di Brindisi: 122

Provincia di Foggia: 150

Provincia di Lecce: 352

Provincia di Taranto: 145

Residenti fuori regione: 13

Provincia in definizione: 6