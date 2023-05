Mario Petracca vice-coordinatore provinciale di Puglia Popolare

LECCE – Il Coordinamento Provinciale d’intesa con il Coordinatore Regionale Massimo Cassano ratifica la nomina a Vice Coordinatore Provinciale per il nord Salento dell’avvocato Mario Petracca Consigliere Comunale di Cavallino con delega alla Cultura e Spettacolo. Con la sua nomina affianca il Vice Coordinatore Provinciale dell’area sud Salento Adamo Fracasso e completa l’organigramma organizzativo di Puglia Popolare nella provincia di Lecce. “Il nostro progetto civico e Popolare continua ad essere attrattivo su tutto il territorio regionale e la presenza del Consigliere Mario Petracca nell’esecutivo Provinciale di Lecce lo dimostrano. Ringrazio il Coordinatore Provinciale per il proficuo lavoro svolto sul territorio” – ha dichiarato il Senatore Massimo Cassano. A lui fa eco il Consigliere Provinciale di Puglia Popolare Gigi Valente che evidenzia la continua adesione al movimento di amministratori nel Salento, dopo la Presidente del Consiglio di San Donato Chiara Perrone ora quella altrettanto prestigiosa del Consigliere Comunale di Cavallino Mario Petracca arricchiscono il nostro esecutivo Provinciale di persone di qualità indiscusse”.

Il neo Vice Coordinatore Provinciale Mario Petracca dichiara la sua soddisfazione per l’attenzione: “Ringrazio il segretario provinciale Luigi Mazzei, al quale mi uniscono una trascorsa militanza politica comune ed i valori democratici e centristi di riferimento, nonché il Consigliere Provinciale Gigi Valente e tutto il gruppo di amministratori e militanti di Puglia Popolare. Assicuro il massimo impegno personale e degli amici con me aderenti per lo sviluppo del Partito, già in costante espansione, sul territorio salentino oltre che regionale”.

