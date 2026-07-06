Elenco degli assistenti familiari, pubblicato l’avviso pubblico. L’assessore Casili: “Strumento concreto”

L’agenzia ARPAL Puglia, in virtù dell’Accordo di collaborazione sottoscritto con il Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha pubblicato l’Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco degli assistenti familiari. Le domande potranno essere presentate a partire da oggi, lunedì 6 luglio, attraverso il portale “Lavoro per Te” oppure presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti. L’Elenco sarà aperto in via permanente, senza termini di scadenza, così da consentire nuove iscrizioni e il suo costante aggiornamento.

L’intervento è finalizzato a facilitare e velocizzare la libera scelta delle persone destinatarie degli interventi assistenziali e delle loro famiglie nella ricerca di operatori qualificati, favorendo un modello specializzato di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare. L’Elenco sarà inoltre utilizzato dai Centri per l’Impiego per attività di pre-scouting e di analisi dei fabbisogni occupazionali, così da garantire una risposta più tempestiva alle esigenze di assistenza sul territorio e un servizio di pronta disponibilità nella ricerca degli assistenti familiari. L’iniziativa punta anche a qualificare il lavoro di cura rivolto a persone con disabilità gravi e gravissime, anziane non autosufficienti e persone con disabilità beneficiarie dei percorsi di vita indipendente.

La misura è orientata anche a far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura, offrendo opportunità di crescita professionale e riconoscimento ai lavoratori del settore, anche in funzione della corretta individuazione dei fabbisogni occupazionali delle famiglie. L’azione è inoltre volta a rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a valorizzare un settore strategico per il sistema regionale dei servizi alla persona.

«Vogliamo mettere a disposizione delle famiglie uno strumento concreto, semplice e affidabile per individuare assistenti familiari qualificati, favorendo al tempo stesso un modello qualificato di incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’Elenco degli assistenti familiari rappresenta un passo importante per qualificare il lavoro di cura, sostenere la permanenza a domicilio delle persone più fragili e promuovere occupazione regolare in un settore strategico per il nostro welfare», dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

La pubblicazione dell’Avviso si inserisce in una più ampia strategia del Dipartimento Welfare finalizzata a rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e politiche attive del lavoro, facilitando la collaborazione tra Ambiti Territoriali Sociali e Centri per l’Impiego per sostenere la permanenza a domicilio delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti e accompagnare le famiglie nei percorsi di assistenza e cura. In questa direzione si sono già mosse, negli ultimi anni, misure come il Patto di Cura e il successivo finanziamento agli Ambiti Territoriali Sociali per l’attivazione di sportelli dedicati al supporto gestionale, amministrativo e legale, finalizzati ad accompagnare le famiglie nella gestione dei rapporti di lavoro con gli assistenti familiari e a favorire percorsi di regolarizzazione, rafforzando le tutele sia per i lavoratori sia per chi riceve assistenza.

«Questo intervento consolida il percorso che stiamo portando avanti per integrare sempre di più politiche sociali e politiche del lavoro. Dopo il Patto di Cura e il potenziamento degli sportelli territoriali, l’Elenco degli assistenti familiari rafforza la rete dei servizi a supporto delle famiglie, valorizza le professionalità dell’assistenza e rende più rapido ed efficace l’incontro tra i bisogni di assistenza delle famiglie e le opportunità di lavoro», conclude Casili.