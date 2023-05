“Visioni del Sud 2022” sabato 22 ottobre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto il finissage delle mostre tra arte, visioni, incontri e musica

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Sabato 22 ottobre 2022 una lunga serata di arte, visioni e musica saluta Visioni del Sud 2022, il percorso espositivo inaugurato lo scorso luglio che ha caratterizzato l’estate del Castello Volante di Corigliano d’Otranto.

Tra le mostre protagoniste del percorso, “PPP Pasolini – Sette scatti”, con gli scatti realizzati nel 1958 dalla fotografa e documentarista Cecilia Mangini, presentati per la prima volta insieme.

Visioni del Sud 2022 è un’iniziativa che nasce nell’ambito de La Festa di Cinema del reale e dell’irreale, manifestazione organizzata e co-prodotta da Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale in collaborazione con il Castello Volante e il Comune di Corigliano d’Otranto; un’iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali del Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2022”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network, con il sostegno di Parisi Luminarie,Vigneti e Cantine Garofano, Masseria Sant’Angelo, BelleCasediPuglia, Cali Nitta, Lanime Spa in bed, Casina Montana, Sprech.

Il percorso espositivo di Visioni Sud nasce negli spazi del Castello Volante, a volte anche “suggerito” da questi spazi e dagli incontri che avvengono al suo interno è un percorso costruito per “gemmazione”, a partire dai progetti e dagli scambi creativi con le realtà che qui trovano una dimora e una possibilità di esprimersi, durante tutto il corso dell’anno. Alcune di queste mostre sono legate a un lavoro che Big Sur e Officina Visioni in collaborazioni con altri partner e realtà istituzionali conducono da molto tempo per la riscoperta e la valorizzazione degli archivi, indagati con lo sguardo del presente. Sono visioni del Sud di ieri e di oggi: metterle a fuoco aiuta a prendere coscienza delle sfumature della realtà, e anche a rimetterle in discussione.

Visioni del Sud è a cura di Francesco Maggiore e Paolo Pisanelli, gli allestimenti sono a cura di Maurizio Buttazzo e Efrem Barrotta.

Il programma di sabato

Il programma del finissage di Visioni del Sud incontra “PPP – Sulle tracce di Pier Paolo Pasolini”, il convegno internazionale di studi organizzato dall’Università del Salento, che dalle 16 alle 19.30 si terrà nella sala Cavallerizza del Castello con la partecipazione di numerosi studiosi. Interverrà anche Paolo Pisanelli, direttore artistico della Festa di cinema del reale e curatore – con Claudio Domini – della mostra “PPP Pasolini – Sette scatti”.

A seguire, Paolo Pisanelli e Claudio Domini condurranno i partecipanti in una visita guidata alla mostra.

Dalle 18 a mezzanotte le mostre resteranno aperte e si potrà visitarle gratuitamente, mentre dalle 19 alle 22 sarà possibile partecipare alle visite guidate al Castello Volante (info e prenotazioni 3519137972).

Durante la serata, negli spazi di Nuvole, Carlo Toma proporrà le sue ricercate selezioni musicali, tra remix di musica italiana dell’ultimo millennio, ritmi e sonorità da tutto il mondo.

L’ingresso è gratuito.