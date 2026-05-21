Sabato 23 maggio laboratorio di danza e percussioni del Collettivo Tambór al Castello Volante

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Sabato 23 maggio (dalle 17:00 alle 19:00 – info, costi e prenotazioni 3381095323) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita l’ultimo appuntamento stagionale con il Collettivo Tambór, laboratorio di danza e percussioni che nelle scorse settimane ha trasformato gli spazi del castello in un luogo di incontro, ascolto e ritmo condiviso. Un pomeriggio dedicato ai suoni e ai movimenti della samba, della cumbia e della tambora, pensato per chi ha voglia di lasciarsi attraversare dalla musica e sperimentare il corpo come strumento espressivo, senza bisogno di esperienza o preparazione tecnica. L’appuntamento è aperto a tutte e tutti: chi possiede una percussione può portarla con sé e unirsi alla pratica collettiva guidata da Elena Nel Mondo.

Venerdì 29 maggio dalle 21:00 (menù 35 – 30 euro bevande escluse | info e prenotazioni nuvole@ilcastellovolante.it | 3343429268), Improvvisart tornerà sulla scena del crimine di Nuvole, il bistrot sulle terrazze del Castello Volante, con “Delitto in corsia”. La nuova Cena con delitto sarà una serata intrigante e ricca di mistero, un’esperienza coinvolgente e fuori dagli schemi che trasforma il pubblico in protagonista di un’indagine tutta da vivere. Ambientata tra le corsie di un ospedale, la storia si sviluppa attraverso una fitta rete di relazioni, segreti e tensioni nascoste. I protagonisti si muovono in un intreccio di passioni, gelosie e ambizioni personali, dove nulla è davvero come appare. Dietro la quotidianità di un ambiente apparentemente ordinario si nascondono conflitti profondi, rivalità mai sopite e rapporti spesso distorti da interessi economici e giochi di potere. Quando un improvviso omicidio sconvolge la serata tranquilla, ogni certezza viene meno e tutti diventano sospettati. Vecchi rancori riaffiorano, alleanze inattese si spezzano e verità rimaste troppo a lungo nascoste iniziano lentamente a emergere. Tra interrogatori, indizi, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, il pubblico sarà chiamato a osservare ogni dettaglio, raccogliere prove e ricostruire il puzzle del delitto. Un appuntamento dove il confine tra verità e menzogna si fa sempre più sottile e dove ogni scelta può cambiare il corso delle indagini. Perché, in fondo, in una Cena con Delitto nessuno è mai innocente. Cena con Delitto è una cena-spettacolo che si svolge davanti agli occhi degli invitati: le attrici e gli attori di Improvvisart si uniranno ai clienti, si mischieranno al personale addetto al servizio o alla cucina, o fingeranno di essere i proprietari del locale.