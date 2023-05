Andrea Imperiale nuovo coordinatore di Puglia Popolare a Sannicola

SANNICOLA – Il radicamento territoriale di Puglia Popolare continua senza sosta aggregando giovani leve che si avvicinano all’impegno politico attratti dai principi valoriari Degasperiani e Morotei del movimento Civico e Popolare.

È il caso del giovane Andrea Imperiale che a Sannicola rappresenterà Puglia Popolare con la nomina di Coordinatore Cittadino con lo scopo di costruire le basi per una presenza nella prossima tornata elettorale comunale.

A lui gli auguri di buon lavoro da parte Coordinamento Provinciale che oggi ha ratificato la sua nomina, d’intesa con il Coordinatore Regionale Massimo Cassano. “Esprimo la mia soddisfazione per aver trovato in Puglia Popolare i valori che hanno accompagnato i miei studi su De Gasperi e Moro. Aderisco convintamente ad un Movimento pregnato di valori pluralisti e democratici nella convinzione che può rappresentare al meglio le mie idee” – è la prima dichiarazione del neo coordinatore Andrea IMPERIALE.

