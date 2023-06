“Baia Orsetta di Torre dell’Orso, disastro ambientale annunciato”

TORRE DELL’ORSO (MELENDUGNO) – Il maltempo di questi giorni ha dato la mazzata finale a una marina già in precarie condizioni per via di un’erosione costiera dilagante. “Sono circa 20 anni che in qualità di Rappresentante di categoria del comparto turistico balneare ho cercato in tutti i modi a stimolare ogni Amministrazione costiera ad intervenire preventivamente alla tutela della costa pugliese – scrive Mauro Della Valle, Presidente Confimprese Demaniali Italia – Non mi sono mai ritenuto un ‘presidente illuminato’, ma ho semplicemente segnalato quello che altre regioni più virtuose della Puglia hanno applicato a difesa della costa attraverso metodi di prevenzione ed interventi di comprovato successo.

La forte mareggiata di martedì ha segnato fortemente il paesaggio costiero della Puglia , sono scomparse intere spiagge, sistemi dunali, pinete, sono stati cancellati intere baie di sabbia , inginocchiando l’unico settore di sopravvivenza di alcuni comuni costieri che occupano migliaia di lavoratori .

Questo disastro ambientale, ha nomi e cognomi: è complice della debolezza dei comuni costieri pugliesi fortemente penalizzati da una gigantesca burocrazia, sicuramente più forte della loro volontà d’agire. Ritengo che semplificare l’azione amministrativa alla tutela della costa pugliese iniziando a concentrare ad un ruolo unico d’agire della sola regione Puglia, può servire ad intervenire in maniera programmatica, a larga scala e non solo quindi emergenziale e catastrofica.

Al Governo Meloni invece, attraverso i nostri parlamentari pugliesi va l’appello disperato di migliaia di famiglie balneari che non riusciranno a sostenere gli ingenti danni causati dalla forte mareggiata e che tra poco più di un anno , secondo legge voluta dal governo Draghi, saranno chiamate a confrontarsi con potenziali concorrenti”.