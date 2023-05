Covid, la campagna vaccinale rallenta sempre di più. Il governo impugnerà la legge pugliese che esclude i sanitari no vax dai reparti più a rischio

PUGLIA – Continuano a calare i nuovi vaccinati: la campagna di vaccinazione anticovid ha subito una brusca frenata soprattutto per quanto riguarda la quarta dose. C’è poco interesse da parte dei cittadini anche se ormai sul mercato è arrivato il vaccino più efficace con la variante omicron: visto il fatto che non si può comunque fermare il contagio e che il virus si è “raffreddorizzato” in molti preferiscono affidarsi al caso è non vaccinarsi. Secondo la Fondazione GIMBE nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre, la media delle somministrazioni delle quarte dosi ha visto un forte calo del 25,3%: in Italia ne sono state fatte 27.680 al giorno, rispetto alle 37.031 della scorsa settimana. Intanto la nuova ondata sembra già spenta: calano i nuovi positivi, ma per i dati dovremo aspettare domani, perché il bollettino epidemiologico è ormai settimanale.



Intanto scoppia il caso Puglia su reintegro dei medici No vax: la legge pugliese, che non permette il ritorno al lavoro nei reparti a rischio, sarà impugnata dal governo. La Regione ha annunciato che manterrà la legge regionale che prevede l’obbligo vaccinale anche contro il Covid per gli operatori sanitari. Una dichiarazione che ha provocato l’intervento del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che annuncia l’impugnazione della norma leccese.