Regione Puglia, il concorso che non scorre: 2.000 idonei in attesa di una convocazione che non arriva mai

Hanno studiato, preso una laurea, partecipato a un concorso pubblico e lo hanno superato. Eppure, sei anni dopo, sono ancora lì ad aspettare. Sono i circa 2.000 idonei al cosiddetto “concorsone” della Regione Puglia, quella grande selezione tanto voluta, attesa e sbandierata come risposta a una carenza cronica di personale. Da allora, attendono una PEC dagli uffici regionali che probabilmente non arriverà mai.

La loro graduatoria è stata di recente prorogata fino al 2027, un atto formalmente apprezzabile ma dal retrogusto amaro: più tempo sulla carta, nessuno scorrimento nella realtà. La proroga, insomma, somiglia sempre più a una gentile concessione destinata a restare tale.

Quel che rende la situazione ancora più sconcertante è ciò che accade nel frattempo.

Negli anni, diversi enti collegati alla Regione hanno bandito nuovi concorsi per le stesse identiche figure professionali già presenti in graduatoria.

“Un caso emblematico è quello dell’ASL di Lecce, che nel 2023 aveva pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 18 aprile 2023) un bando per due posti di “collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico, ruolo professionale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato”: mansioni, funzioni e requisiti curriculari che ricalcavano punto per punto quelli del concorsone regionale”, scrivono i responsabili del Comitato dei vincitori del concorso regionale – Dopo che la cosa fu segnalata agli addetti ai lavori, del concorso non si seppe più nulla. Ma il problema restò, e resta tuttora”.

Il principio è semplice: se esistono profili già selezionati attraverso una pubblica selezione — con i relativi costi a carico dei bilanci pubblici — è a quei profili che si dovrebbe attingere, non indire altre procedure ex novo. Come evidenzia il Comitato Idonei Regione Puglia, la Legge Regionale n. 24/2023 va esattamente in questa direzione, obbligando agenzie regionali e società partecipate ad attingere prioritariamente dalle graduatorie vigenti prima di avviare nuovi concorsi. Eppure, quella norma sembra essere diventata carta straccia nel silenzio delle istituzioni.

“Il caso ARIF non è isolato. Pochi mesi fa anche l’ARPA, l’Agenzia Regionale per le Protezione Ambientale, ha bandito un concorso per figure professionali analoghe a quelle già presenti in graduatoria. Non mancano poi gli Enti che fanno ricorso a consulenze esterne pagate profumatamente e non tengono minimamente conto della stessa graduatoria. Soldi pubblici spesi due volte, in direzioni opposte.

È paradossale, oltre che crudele, illudere di anno in anno un plotone di giovani professionisti se poi il fatidico scorrimento non avviene”. Servirebbe una programmazione seria e trasparente: una ricognizione analitica del reale fabbisogno, con una linea chiara oltre la quale non esistono possibilità concrete di assunzione, e una distinzione netta tra chi verrà chiamato con certezza, chi potrà esserlo al verificarsi di determinate condizioni, e chi — con rispetto ma senza illusioni — si trova fuori da ogni orizzonte realistico. Senza questa chiarezza, si condannano persone già indecise se restare o andare, a rimanere sospese nell’incertezza precludendosi possibilità altrove.

Il Comitato degli Idonei ha espresso nuovamente tutta la sua insoddisfazione con un comunicato netto, che non lascia spazio a interpretazioni:

“La proroga della validità delle graduatorie sta assumendo i contorni di una misura fine a se stessa. Il PIAO della Regione Puglia prevede scorrimenti che, ad oggi, restano in gran parte fermi al palo. Prorogare senza attivare i flussi di assunzione programmati significa condannare migliaia di professionisti a un limbo infinito, illudendo il merito e premiando l’immobilismo burocratico”.

Il Comitato chiede con urgenza l’attuazione integrale degli scorrimenti previsti dal PIAO, senza ulteriori rinvii, e un monitoraggio ispettivo da parte della Presidenza della Regione per verificare il rispetto della L.R. 24/2023 da parte di tutte le agenzie e partecipate.

“La proroga non è un traguardo- continuano dal Comitato-. Se non seguiranno le assunzioni, quella firma sulla legge resterà solo un esercizio di stile, mentre la macchina amministrativa pugliese continua a perdere le sue energie migliori.”