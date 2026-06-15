La Puglia incorona Vannacci: adesioni record e quattro pugliesi nell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale

La Puglia si conferma il motore del Sud e una delle colonne portanti di Futuro Nazionale. I numeri emersi durante l’assemblea costituente del partito guidato da Roberto Vannacci, svoltasi il 13 e 14 giugno all’Auditorium della Conciliazione di Roma, raccontano una crescita che non passa inosservata e che proietta la regione tra le realtà più influenti del nuovo soggetto politico. A certificare il peso pugliese sono i dati ufficiali diffusi dal palco davanti a una platea di quasi duemila delegati provenienti da tutta Italia: Futuro Nazionale conta oggi 103.500 iscritti e la Puglia, con 10.290 tesserati, si colloca al terzo posto assoluto dopo Lombardia e Lazio, superando regioni storicamente considerate roccaforti del centrodestra come Veneto e Piemonte e lasciandosi alle spalle anche Campania, Sicilia, Emilia-Romagna e Calabria.

Un risultato che assume un significato ancora maggiore se si considera che la Puglia vale addirittura il doppio della Toscana, terra natale dello stesso Vannacci e del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. All’assemblea romana la delegazione pugliese si è presentata con circa 200 delegati, espressione di quasi 11mila iscritti, confermando una mobilitazione tra le più consistenti dell’intero panorama nazionale.

La centralità della regione è stata ulteriormente sancita dalla scelta dei quattro rappresentanti pugliesi che entreranno nell’Assemblea Nazionale del partito. Si tratta di Domenico Santoro, imprenditore di Bari, Pietro Gentile, imprenditore di Foggia, Graziangela Berloco avvocato di Bari e Gabriele Bottazzo Presidente del Consiglio Comunale di Alezio (Le). Tutti sono espressione diretta dei comitati costituenti pugliesi di Futuro Nazionale e rappresentano, secondo i vertici del movimento, il radicamento territoriale costruito negli ultimi mesi.

Tra le nomine spicca in particolare quella di Gabriele Bottazzo, presidente del Consiglio comunale di Alezio, figura che negli ultimi mesi si è distinta nell’attività organizzativa e nella crescita del movimento sul territorio salentino. La sua presenza nell’Assemblea Nazionale viene letta come il riconoscimento del ruolo sempre più strategico assunto dal Salento all’interno della galassia vannacciana e come un segnale della volontà di rafforzare ulteriormente la presenza del partito nel Mezzogiorno.

A sottolineare il peso politico raggiunto dalla regione è stato il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud del partito, che in una nota ha evidenziato come la Puglia rappresenti ormai una delle realtà più dinamiche dell’intero progetto politico. Nelle prossime settimane, ha annunciato il movimento, il presidente nazionale Roberto Vannacci e il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni daranno il via alla fase di organizzazione della struttura territoriale, con l’obiettivo di consolidare la rete dei comitati e trasformare il consenso raccolto in una presenza sempre più capillare nelle province pugliesi.

I numeri usciti dall’assemblea costituente raccontano infatti una tendenza chiara: se Lombardia e Lazio mantengono la leadership per ragioni demografiche, è la Puglia a rappresentare la vera sorpresa politica del momento. Un risultato che rafforza il ruolo della regione all’interno di Futuro Nazionale e che consegna ai dirigenti pugliesi un peso sempre più rilevante nelle future scelte del partito.