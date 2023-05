Ennesimo incidente sulla SS 275, Minerva: “Questione ammodernamento non più rinviabile”

LECCE – L’ennesimo incidente sulla “strada della morte”, la 275, che attraversa Maglie fino a Leuca ha subito scatenato le reazioni della politica e di chi da decenni chiede di accelerare sull’ammodernamento. “Lo avevamo ribadito poche settimane fa in Provincia, alla presenza del commissario straordinario Marzi. Lo ripeto oggi, dopo l’ennesimo incidente: la questione 275 è una questione non più rinviabile.

Con riferimento al primo lotto, avevamo chiesto tempi e modi celeri, con un’assunzione di responsabilità in capo all’Ente Provincia e ai Comuni coinvolti.

Ora che le procedure, per conto dei Comuni, sono concluse, non si indugi più e si prosegua con l’iter.

Da troppo tempo il territorio attende risposte certe dalle Istituzioni, e non possono essere certo le lentezze burocratiche a fermare le nostre azioni. Così come già fatto in passato, la Provincia di Lecce farà sentire la propria voce nelle sedi competenti: non c’è più tempo”.

Così il presidente della Provincia di Lecce *Stefano Minerva*, commentando la notizia dell’incidente che ha coinvolto un’auto e un’ambulanza nel tratto della Maglie-Leuca che attraversa il centro abitato di Montesano Salentino.