Erosione a Torre dell’Orso, costone roccioso da mettere in sicurezza. Il sindaco Cisternino: “Non possiamo aspettare i tempi della burocrazia: necessario un commissario”

TORRE DELL’ORSO (MELENDUGNO) – È un Natale meraviglioso nel Salento: il sole riscalda le nostre spiagge, tanti leccesi e visitatori ne approfittano per fare meravigliose passeggiate marittime. La primavera non è poi tanto lontana (se pensiamo ai tempi della burocrazia), bisogna cominciare a fare i conti con l’erosione costiera che rischia di inghiottire lunghi tratti di territorio insieme alle preziose distese di sabbia bianca. A Torre dell’Orso, splendida marina di Melendugno la situazione è precipitata in pochi mesi. Anche l’antica Torre costiera va consolidata, prima che crolli. La cementificazione dei decenni scorsi ha cancellato buona parte delle dune che potevano arginare il mare in maniera naturale. Adesso il problema causato dall’uomo dev’essere risolto dalla tecnologia. Ci sono molte possibilità in campo, ma non è facile realizzare interventi infrastrutturali in poco tempo. Soprintendenza, Autorità Bacino e altri enti elefantiaci e lenti nelle decisioni non si possono bypassare facilmente.

“Ieri, il mare ha restituito un po’ di spiaggia, ma non ci si può affidare al caso, perché la bella stagione non è poi così lontana: dobbiamo agire subito – dichiara al telefono il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino – La mia idea è quella di fare ricorso a un commissario straordinario, che con i suoi poteri speciali possa accelerare gli interventi. Abbiamo chiesto aiuto alla Regione Puglia e anche al governo: è necessario salvare un patrimonio naturalistico italiano”. Gli interventi sono diversi, dai consolidamenti agli argini delle maree, ma il costo è altissimo. La corsa contro il tempo è cominciata: bisogna fare presto, prima che si verifichino nuovi crolli e che buona parte della spiaggia scompaia.