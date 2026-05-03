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3BMETEO.COM: “Caldo record su mezza Europa, sull’Italia il picco mercoledì, poi qualche forte temporale”

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "cadono record assoluti per maggio tra Francia e Inghilterra, 35°C a Londra. Punte di 35-36°C previsti anche in Italia, mentre per il Ponte del 2 giugno arriva qualche temporale anche forte soprattutto in montagna"

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