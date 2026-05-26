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Leverano in Fiore 2026: il Salento delle “Connessioni” tra terra, fatica, arte floreale internazionale, inclusione, solidarietà e spettacolo

Per la 43ª edizione il concorso “Arteflorando”è dedicato a“La Dolce Vita”, installazione sociale dedicata all’Arma dei Carabinieri, musica e performance, laboratori inclusivi e rampe d’artista, luminarie e un percorso diffuso di bellezza condivisa nel centro storico

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