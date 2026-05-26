Leverano in Fiore 2026: il Salento delle “Connessioni” tra terra, fatica, arte floreale internazionale, inclusione, solidarietà e spettacolo

LEVERANO (Lecce) – Mancano tre giorni a “Leverano in Fiore”, la storica manifestazione dedicata alla floricoltura e all’arte floreale in programma a Leverano dal 29 al 31 maggio.

L’edizione 2026, la 43esima, avrà come tema “Connessioni” e trasformerà ancora una volta il centro storico in un grande giardino a cielo aperto, tra installazioni floreali, scenografie immersive e la partecipazione di artisti internazionali provenienti da Spagna, Slovenia, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Kazakistan, Croazia, Lituania, Giappone, Messico, Inghilterra, Ucraina, Estonia e Lettonia, oltre che da diverse regioni italiane.

La manifestazione è stata presentata stamane nella sala conferenze della Camera di Commercio di Lecce. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali novità dell’edizione 2026, con particolare attenzione al valore sociale, culturale e inclusivo dell’evento.

“Leverano in Fiore è diventata negli anni molto più di una manifestazione: è il racconto di una comunità che cresce mettendo in relazione persone, esperienze, culture e competenze. In questo senso, il tema scelto per l’edizione 2026, ‘Connessioni’, interpreta pienamente lo spirito di Leverano, un paese che attraverso il lavoro, la creatività e la collaborazione continua a costruire legami e opportunità. Dietro ogni installazione, ogni spazio allestito e ogni momento condiviso c’è il contributo di un intero territorio che partecipa, si riconosce e si apre al dialogo con realtà nazionali e internazionali. Una dimensione collettiva che continua a rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità e la capacità di guardare al futuro”, ha dichiarato il sindaco di Leverano Marcello Rolli.

Tra gli elementi centrali dell’edizione 2026 il concorso internazionale “Arteflorando”, che porta nel centro storico maestri fioristi e floral designer provenienti da tutto il mondo, che ogni anno trasforma Leverano nel cuore del floral design contemporaneo, all’interno della manifestazione Leverano in Fiore. Tra scenografiche installazioni floreali e artisti provenienti da tutto il mondo, il centro storico salentino diventa una vera galleria d’arte a cielo aperto.

L’edizione di quest’anno avrà come tema ‘La Dolce Vita’ e prevede una prima prova preparata da casa, seguita da due prove a sorpresa che metteranno alla prova creatività, tecnica e capacità interpretativa dei partecipanti.

Il concorso, organizzato in collaborazione con la Ivan Bergh Floral School, vede la direzione artistica di Ivan Bergh e la presenza di una giuria internazionale composta da grandi nomi del settore: Marios Vallianos, Simon Ogrizek e Tom De Houwer. Grazie al suo respiro internazionale e all’elevato livello artistico, Arteflorando si conferma uno degli appuntamenti europei più importanti dedicati all’arte floreale contemporanea, contribuendo a rendere Leverano un punto di riferimento mondiale per il floral design”, hanno dichiarato Ivan Bergh della Ivan Bergh Floral School e la direttrice artistica Annamaria Spedicato.

Il presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci ha sottolineato il valore economico e turistico della manifestazione:“Leverano in fiore è la dimostrazione tangibile di quanto la lungimiranza e il connubio pubblico-privato possano costruire una manifestazione in grado di sottolineare il lavoro e l’impegno per una nuova agricoltura, ma anche di rappresentare un appuntamento caratterizzante dell’ospitalità salentina.Va dato atto dell’attenzione con la quale le autorità comunali e regionali, così come la Camera di Commercio di Lecce, hanno seguito e sostenuto finora l’iniziativa, facendola diventare un momento attrattivo per tantissimi turisti, sempre sorpresi dall’estro e dall’inventiva delle composizioni floreali e disponibili a una visita che si trasformerà, come è successo nelle altre edizioni, in un appuntamento in grado di esaltare anche le altre prerogative di Leverano e di tutto il circondario, con prevedibili ottime ricadute economiche per il territorio”.

Grande attenzione sarà riservata anche all’inclusione, con laboratori floreali rivolti a persone con disabilità, la realizzazione di “rampe d’artista” decorate a tema floreale e un servizio navetta dedicato per garantire la piena accessibilità dell’evento.

“Il lavoro degli artigiani locali incontrerà la sensibilità e l’estro dei pittori, trasformando dei semplici piani inclinati in veri e propri ponti di armonia.La rampa, in questo contesto, non sarà più solo un ausilio tecnico, ma diventerà un invito a rallentare, a guardare, a riconoscere che l’inclusione non può essere intesa come un servizio per pochi, ma come una genuina e autentica ‘estetica del noi’.Questo stesso spirito abiterà lo spazio condiviso dai maestri fioristi di ‘Arteflorando’ al fianco delle ragazze e dei ragazzi delle associazioni ‘Salento Wolves’, ‘Angsa Lecce’ e ‘Ciak Salento’. Qui la ‘Connessione’ si farà esperienza concreta: si proverà a superare l’idea che la disabilità sia un limite della persona, riconoscendola invece come il riflesso di un ambiente che può e deve farsi sempre più attento”, ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Paladini.

L’edizione 2026 prevede inoltre un contributo a sostegno di un progetto per i bambini rifugiati in Uganda e Sudafrica legato all’attività missionaria di Padre Antonio Grassi, originario di Leverano.

“L’evento si conferma modello di territorio produttivo sano, turismo culturale e coesione sociale. È manifestazione di una tradizione della terra, per la terra, della nostra storia, di lavoro, fatica e scommessa. E la convinzione che, quando una comunità sceglie di fiorire insieme, può parlare al mondo intero”, ha dichiarato Antonio Paglialunga, presidente dell’associazione Leverano in Fiore.

A sottolineare il ruolo delle nuove generazioni è stata Desirè Zecca di “Leverano in Fiore Giovani”:

“Da noi giovani arriva il tema dell’edizione 2026: ‘Connessioni’. Un intreccio di legami tra generazioni, storie e Paesi, che riflette la natura stessa dell’evento: comunità che costruisce, insieme, bellezza. Connessioni che intrecciano persone, idee, culture e passioni, dando vita a qualcosa di unico e condiviso. ‘Leverano in Fiore’ nasce proprio da questa energia: dall’incontro tra creatività, collaborazione e visioni che sbocciano insieme”.

Sandro Leone, anima storica della manifestazione, ha evidenziato il valore culturale e simbolico dell’evento:“Questo evento ha sempre rappresentato un ponte di dialogo tra realtà diverse, dando vita nel tempo a una straordinaria rete di storie, persone ed esperienze che contribuiscono, ciascuna in modo unico e prezioso, a raccontare il territorio e le sue vocazioni.L’arte deve continuare a generare bellezza, e l’arte floreale ne è una delle espressioni più autentiche: simbolo di cura, ricerca, passione e lavoro. La nostra terra continua a produrre cultura, incontro e turismo, dimostrando ancora una volta che attraverso questi valori è possibile costruire concretamente percorsi di pace. Seminare bellezza significa anche seminare dialogo e futuro”.

“‘L’evento nel tempo ha saputo affiancare alle spettacolari scenografie florovivaistiche anche importanti riflessioni sociali, trasformando piazze, corti e vicoli in palcoscenici naturali di cultura, solidarietà e partecipazione. Per l’edizione 2026 questa tradizione si rinnova con la presenza dell’Arma dei Carabinieri, protagonista della consueta installazione a sfondo sociale. Gli artisti fioristi realizzeranno un’opera e una scultura floreale pensata per evocare e ricordare la vicinanza dell’Arma ai cittadini, valorizzandone il ruolo fondamentale all’interno della comunità locale”, ha dichiarato Fabiana Pacella, ufficio stampa dell’evento.

Calendario eventi musicali – Leverano in Fiore

29 maggio 2026

Piazza Roma: Carla Petracchi & The Band.it

Un viaggio musicale intenso e coinvolgente tra interpretazioni raffinate e grandi emozioni.

Un viaggio musicale intenso e coinvolgente tra interpretazioni raffinate e grandi emozioni. Via Lunga: Alto Salento

Tradizione popolare e contaminazioni moderne in uno spettacolo ricco di energia e passione.

Tradizione popolare e contaminazioni moderne in uno spettacolo ricco di energia e passione. Via San Cosimo: Alessandro Dell’Anna

Jazz, swing e grandi classici internazionali per una serata elegante e travolgente.

Tre location, tre anime musicali, un’unica grande esperienza nel cuore di “Leverano in Fiore”.

30 maggio 2026

Piazza Roma – ore 20:30: Cool Plecs

Un mix esplosivo di ritmo, ironia e contaminazioni musicali.

Un mix esplosivo di ritmo, ironia e contaminazioni musicali. Via Lunga – ore 20:30: V-ITA (Vibrazioni Italiane)

Le più belle vibrazioni della musica italiana in chiave live.

Le più belle vibrazioni della musica italiana in chiave live. Via San Cosimo – ore 20:30: Alessandro Dell’Anna

Jazz, folk e reinterpretazioni d’autore.

Jazz, folk e reinterpretazioni d’autore. Piazza Roma – ore 22:30: Giorgio Paladini DJ Set

Gran finale tra groove, elettronica e musica sotto le stelle.

Gran finale tra groove, elettronica e musica sotto le stelle. KIOSTRO Leverano in Fiore Giovani e The Factory presentano: – Uno spazio un’esperienza una festa presso il Chiostro del Convento, con “A Morte l’Amore” e “Mundial”

31 maggio 2026

Piazza Roma – ore 19:00: DESTRO

Atmosfere elettroniche e contemporanee per l’apertura della serata.

Atmosfere elettroniche e contemporanee per l’apertura della serata. Piazza Roma – ore 20:30: Feedback Blues

Un viaggio sonoro tra blues ed energia live.

Un viaggio sonoro tra blues ed energia live. Via Lunga – ore 20:30: GNU Duo

Musica d’autore e sonorità senza tempo.

Musica d’autore e sonorità senza tempo. Via San Cosimo – ore 20:30: Paola Liaci Duo

Eleganza vocale e interpretazioni raffinate.

Eleganza vocale e interpretazioni raffinate. KIOSTRO Leverano in Fiore Giovani e The Factory presentano: Flowers Party e DjSet

Come nella precedente edizione, ci sarà un’area food centrale per godere delle prelibatezze del territorio.