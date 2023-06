“Il Natale a Lecce”: al via le iniziative del Comune per la festa più magica dell’anno

LECCE – Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, la città di Lecce si prepara alla festività più magica dell’anno con un ricco cartellone di iniziative, pensato per soddisfare i grandi ma anche, e soprattutto, i più piccoli. Mercatini, fiere, spettacoli, concerti, in centro e nei quartieri: di questo e molto altro ancora si compone il programma di appuntamenti promosso dall’Amministrazione comunale, presentato questa mattina nell’Open Space di Palazzo Carafa. A illustrarlo l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Spettacolo Paolo Foresio, l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo e l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis.

Se l’aria natalizia si respira già da qualche settimana in città, grazie alle incantevoli luminarie e ai maestosi archi addobbati, l’atmosfera, tra qualche giorno, diventerà ancora più magica. Come da tradizione, infatti, ritorna dal 7 all’11 dicembre, con le sue casette in legno in Piazza Sant’Oronzo, la Festa del Cioccolato, che porterà a Lecce maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia con l’intento di diffondere la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Gli stand il 13 gennaio cambieranno veste e ospiteranno, fino all’1 gennaio, il mercatino di artigianato ed enogastronomia “Che tipico Natale”, organizzato dall’associazione Nereidi.

Link Sponsorizzato

Le casette in legno in Piazza Mazzini, invece, operative dall’inizio di dicembre, ospiteranno fino all’8 gennaio il “Mercatino dei giocattoli, addobbi e doni natalizi”. Dopo il successo dello scorso anno, inoltre, a dominare la Piazza, è tornata l’amatissima Giostra Meravigliosa a cavalli a dondolo “Merry Go Round”, che resterà a Lecce fino al 31 gennaio.

Lungo via Trinchese sarà poi possibile visitare, fino all’8 gennaio, il Mercatino della Creatività, che ospiterà le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno.

Link Sponsorizzato

Si rinnova anche l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, in programma dall’8 al 23 dicembre, nelle sale al piano terra e in una parte del porticato del Chiostro dei Teatini, dove si potranno trovare presepi, natività e pastori, di varie fogge e in vari materiali. Nel weekend dal 16 al 18 dicembre, tornerà anche il mercatino di Natale alle Officine Cantelmo.

Protagonisti indiscussi saranno i presepi, a partire dall’immancabile “Presepe artistico” al centro di Piazza Duomo, che sarà inaugurato domenica 11 dicembre alle 18.30 alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e dell’Arcivescovo Michele Seccia, e che sarà benedetto la sera del 24 dicembre alle 18; sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023. Dal 13 dicembre al 10 gennaio, sarà invece il Must ad accogliere il Presepe di Luigi Guacci e altri autori, in cartapesta policroma, di proprietà del Comune di Lecce e conservato nel Museo della Cartapesta. Dall’8 dicembre all’8 gennaio, poi, all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, sarà allestito, in collaborazione con la Delegazione Fai di Lecce, il presepe in cartapesta proveniente dalla Chiesa di S. Francesco da Paola. E ancora, dal 22 dicembre all’8 gennaio, taglierà il traguardo della XXI edizione la Mostra del Presepio, che quest’anno si sposta in via Rubichi. Infine, alla Chiesa della Nova, in via Idomeneo, si potrà visitare dal 23 dicembre al 6 gennaio un’esposizione di presepi in cartapesta di artisti salentini.

Spazio anche all’intrattenimento: torna il “Natale nei quartieri” con una serie di iniziative diffuse in città. Ci saranno spettacoli di magia per bambini nei saloni parrocchiali, tombolate, giochi natalizi e Villaggi di Babbo Natale. Numerosi, infatti, gli appuntamenti messi a punto per i più piccoli, come la “Posta di Babbo Natale” e il “Barbo-Natale” in programma l’8, l’11 e il 24 dicembre alla Villa Comunale, “Lecce Christmas Buskers” che il 10, il 17 e il 30 dicembre animerà le vie del centro con giocolieri, trampolieri, acrobati, equilibristi e fuocolieri, “Bimbi in festa” alla Villa Comunale il 19 dicembre dove ci sarà divertimento e animazione, la parata “Christmas Cartoons” prevista l’8, l’11 e il 18 dicembre e, infine, “Kids”, il festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni dal 28 dicembre al 6 gennaio.

E poi, come sempre, tanta musica, live nei mercati rionali con Lobello Records, e itinerante con la Zagor Street Band per le vie del centro storico; l’11 e il 16 dicembre, poi, si potranno incrociare in centro Zampogne e Ciaramelle con le nenie natalizie e la musica popolare, che, quest’anno, porteranno anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Il 16 dicembre, per iniziativa di Confcommercio, dalle 18 alle 20, è in programma anche “Musica in vetrina”, nel quartiere Mazzini: le vetrine degli store saranno animate con musicisti che allieteranno ed accompagneranno i clienti durante lo shopping. Tre, inoltre, i concerti gratuiti realizzati dall’Amministrazione comunale all’interno delle chiese: si comincia l’11 dicembre al Duomo, alle 20.30, con il concerto per coro e orchestra, Sacre Armonie, e si prosegue il 23 dicembre alla Chiesa di Sant’Irene, alle 20.30, con sConcerti d’Umano di Tyna Maria & Just Community.Per il concerto di Natale, ci si sposta alla Basilica di Santa Croce, alle 20.30 con Musicamentis Christmas, mentre il 26 dicembre la Chiesa di Sant’Irene ospita, alle 20, il concerto Valmelody, suoni dal Mediterraneo. Si chiude il 7 gennaio, alle 19, ancora alla Chiesa di Sant’Irene che farà da cornice del concerto gospel a cura del Coro A. M. Family diretto da Elisabetta Guido.

Attenzione anche agli appuntamenti culturali: per tutto il periodo delle feste, saranno aperte e fruibili le Mura Urbiche e, oltre alle aperture consuete, in due weekend (quello dall’8 all’11 e quello dell’Epifania) sono previsti doppi turni di visita all’Anfiteatro di Rudiae, con la società A.r.Va. L’11 e il 13 dicembre e il 6 gennaio, con tre turni a partire dalle 10.30, poi, l’Assessorato alla Cultura promuove il tour guidato gratuito “Scopri Lecce e le chiavi magiche del Natale, storie e leggende del Natale leccese”.

Torna anche la versione natalizia di Cortili Aperti, il 30 dicembre, con l’Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Puglia che, con il sostegno del Comune, promuoverà la visita dei più bei cortili dei palazzi del centro storico animati con una serie di concerti, spettacoli, recital e letture, per l’intera giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Per quanto riguarda la mobilità, per tutto il periodo natalizio sono state adottate speciali misure: dal giorno dell’Immacolata e fino all’8 gennaio, infatti, sarà possibile usufruire gratuitamente di tutto il servizio di trasporto pubblico, la domenica e i giorni festivi.

Inoltre verrà istituito un servizio di navetta gratuito, che resterà attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 18 alle ore 23, e dal venerdì alla domenica dalle ore 18 al’1 di notte (il 24 e il 31 dicembre il servizio terminerà alle 21) e che prevede due linee. Sul fronte parcheggi, nei giorni festivi e ogni giorno dalle 18 nei giorni feriali, quelli di interscambio dell’Area mercatale, di Settelacquare e del Foro Boario saranno gratuiti. A disposizione degli automobilisti. è stata anche prevista in via Adua, in convezione con Unisalento, un’area gratuita di parcheggio nei giorni festivi e prefestivi.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito Lecceinscena.it.

1 of 4