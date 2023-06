Riparto del Fondo Sanitario 2022, terminato il braccio di ferro con la Lombardia: 238 milioni di euro in più per la Puglia

ROMA – C’è stato un lungo braccio di ferro in questi mesi tra le regioni del sud e quelle del Nord per la ripartizione dei fondi relativi alla sanità.

La Puglia è molto penalizzata per il minor numero di operatori e di fondi rispetto alle regioni del Nord. I famosi viaggi della speranza riempiono le tasche della sanità settentrionale, che diventa sempre più efficiente. Ultimamente c’è stato un autentico braccio di ferro fra la Regione Lombardia e quella pugliese, proprio per quanto riguarda la ripartizione delle risorse. Quest’anno la Puglia poi ritenersi soddisfatta.

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla sanità Rocco Palese dichiarano: “238 milioni di euro in più per la Puglia dall’Intesa tra i Presidenti di Regioni per il Riparto del Fondo Sanitario 2022, dopo il difficile lavoro dei tecnici nelle settimane scorse.

Per la Puglia un importante successo, anche di mediazione, che consentirà dal 2023 un cambio graduale dei criteri che tengano conto di altri parametri indirettamente anche come la deprivazione, utili alle regioni meridionali.

Grazie a queste risorse ed alla quota di 246 milioni di Payback Dispositivi Medici definita con Decreto Ministeriale del 6 luglio 2022 oltre alle quote integrative regionali anche l’esercizio 2022 dovrebbe assestarsi in sostanziale equilibrio economico che però dovrà essere sostenuto per i prossimi anni con il proseguimento della riduzione dell’inappropriatezza della spesa per farmaci e la riduzione della mobilità passiva”.