Il 7 luglio gli Ànemos in concerto a San Foca. Quando la tradizione popolare incontra le armonie contemporanee

SAN FOCA (Lecce) – Il concerto degli Ànemos si svolgerà martedì 7 luglio in Piazza Lampedusa a San Foca (marina di Melendugno). Il gruppo musicale salirà sul palco alle 21 nell’ambito dell’evento organizzato dal Comune di Melendugno e curato dall’agenzia di spettacoli e produzioni EpMusic di Andrea Poci. La band è formata da Luca De Giorgi (compositore, pianista e chitarrista), Daniela Bray (flautista e ottavinista), Alessandro Nassisi (fisarmonicista, tamburellista e voce), Vito De Lorenzi (percussionista) e dalle ballerine Stefania Della Bona e Merylin Calogiuri (ballerine) e Melissa Raho (coreografa). Il gruppo nato nel 2021, e sulle scene nazionali dal 2023, porterà le originali sonorità promettendo una serata magica sospesa tra musica d’ascolto e tradizione popolare grazie alla voce carismatica di Alessandro Nassisi. Note che profumano di mare, ritmi che affondano le radici nella terra e melodie che invitano alla riflessione. Sono questi gli ingredienti del concerto che si preannuncia come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione estiva locale, capace di richiamare sia i residenti sia i numerosi turisti che affollano la costa adriatica. Gli Ànemos, da sempre impegnati nella ricerca e nella valorizzazione delle sonorità mediterranee, proporranno uno spettacolo concepito come un vero e proprio viaggio culturale. La scaletta della serata guiderà l’ascoltatore attraverso un doppio binario espressivo. Da un lato, la densità della musica d’ascolto, caratterizzata da arrangiamenti curati e testi introspettivi; dall’altro, la travolgente energia della tradizione popolare, capace di far vibrare le corde più intime della memoria collettiva. Gli arrangiamenti e le composizioni sono firmate da Luca De Giorgi mentre la direzione artistica è affidata a Daniela Bray. I canti, le storie d’altri tempi e le ballate popolari si mescoleranno alla brezza marina, trasformando il live in un’esperienza sensoriale totale. Ingresso libero.